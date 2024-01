Morre Mancha os 64 anos, uma das figuras mais importantes do Carnaval de Curitiba

Nesta quarta-feira (10), a escola de samba Mocidade Azul publicou um comunicado informando a morte de Eliudes Eustachio, mais conhecido como Mancha, passista, Rei Momo do grupo e figura importante do Carnaval de Curitiba.

Em uma publicação nas redes sociais, a escola agradeceu Mancha por toda a dedicação e pela construção da história do Carnaval na capital paranaense. “É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido Mancha”, diz post.

Mancha tinha 64 anos e a causa da morte não foi informada. O velório acontece na Sala Esmeralda da Capela Cemitério Vaticano, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O sepultamento está previsto para às 14 horas de quinta-feira (11).

Coincidentemente, a morte do passista aconteceu no mesmo dia do 52º aniversário da Mocidade Azul, escola em que ele esteve presente desde 1976.

Fundação Cultural de Curitiba lamenta morte de Mancha

A Fundação Cultural de Curitiba (FCC) emitiu um comunicado lamentando a morte de Mancha. De acordo com a FCC, o passista realizou o sonho de se tornar Rei Momo da cidade por meio de um título conquistado em 2012.

“A trajetória de Mancha, passista de 64 anos, se entrelaça com a história da Escola Mocidade Azul, à qual esteve vinculado desde 1976. Sua partida, no mesmo dia do 52º aniversário da Mocidade, enche de tristeza um dia que deveria ser de celebração”.

Presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, falou sobre a perda de um ponto luminoso no Carnaval da cidade. “É uma tristeza para toda a comunidade carnavalesca de Curitiba, mas o legado de Mancha permanecerá vivo na memória e na alma do Carnaval curitibano”, destacou.

Confira a postagem da escola de samba de Curitiba:

