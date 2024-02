Com 19 títulos, Paraná foi destaque no automobilismo nacional em 2023

O Paraná teve um ano de ouro em 2023. Foi destaque nacional com a conquista de 19 títulos nacionais. Brilharam pilotos da nova e velha geração, chamando a atenção Pedro Muffato, campeão da Fórmula Truck aos 83 anos, e Pedro Saderi que conquistou três títulos nacionais no kart, sendo dois na Copa Brasil e dois no Brasileiro.

Os pilotos paranaenses também colocaram o Estado em evidência ao dominarem a Stock Car e a Fórmula Truck, duas das mais importantes categorias do automobilismo brasileiro. Muffato campeão da categoria GTR Truck e Márcio Rampon ganhou a F-Truck na Fórmula Truck.

Enquanto a velha geração fez a festa, a nova não deixou por menos, mostrando força e garantindo que o Paraná estará na briga por títulos por muitos anos. A Stock Car também foi 100% Paraná. Gabriel Casagrande conquistou o título da Stock Car Pro, sagrando-se bicampeão da categoria. José Luiz Muggiati confirmou porque é considerado uma promessa desde os tempos do kart e se sagrou-campeão da categoria Stock Series.

Rubens Gatti, presidente da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA), diz que o sucesso dos pilotos paranaenses na temporada de 2023 é reflexo de um trabalho de base realizado ao longo dos anos. “O automobilismo paranaense se notabiliza por revelar talentos para as categorias nacionais. Estas conquistas representa o trabalho de cada piloto, das equipes, dos preparadores e dos clubes”, finaliza Rubens Gatti.

Paranaenses campeões em categorias nacionais em 2023

Gabriel Casagrande – Stock Car Pro;

José Luiz Muggiati Neto – Stock Car Series;

Pedro Muffato – Fórmula Truck (Categoria GT Truck);

Márcio Rampon – Fórmula Truck (Categoria F-Truck);

Carlos Saderi – Brasileiro de Kart – Categoria Super Sênior Máster);

Carlos Saderi – Brasileiro de Kart (Categoria F-4 Super Sênior Máster);

Carlos SG – Brasileiro de Kart (Categoria Shifter Super Sênior);

Júlio Conte – Brasileiro de Kart – Categoria Sênior Pro);

Alessandro Xavier – Brasileiro de Kart (Categoria Super Sênior);

Doglas Pierosan – Copa Brasil de Kart (Categoria F-4 Super Sênior Máster);

Carlos SG – Copa Brasil de Kart (Categoria Shifter Super Sênior);

Carlos Saderi – Copa Brasil de Kart (Categoria Super Sênior Máster);

Arthur Bertoncello – Copa Brasil de Kart (Categoria Novatos);

Gabriel Ymagava – Nascar Brasil (Categoria A);

Júlio Campos/Léo Torres – Nascar Brasil (Categoria Pro);

Léo Torres – Nascar Brasil (Categoria Pro Overall);

André Jacob – MBR (categoria Sênior);

Kadu Silva – Gold Turismo (Categoria Máster);

Iwan Mykytczuk Júnior – Gold Turismo (Categoria Light).

(Fotos da F-Truck: Tiago Guedes/Divulgação).

(Fotos da Stock Car: Marcelo Machado Melo/Divulgação).

(Foto da Nascar Brasil: Luciano Santos/Divulgação).