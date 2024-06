Garagem Racing quer vencer na 4.ª etapa em Campo Grande (MS)

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) participa no fim de semana (29 e 30/06), da 4.ª etapa do Campeonato Interestadual de Fórmula Truck e 2.ª etapa da Copa Mercosul 2024, que será realizada no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os pilotos Joãozinho Santa Helena, caminhão DAF n.º 33, na categoria GT Truck (Eletrônica), e, Fabrício Rossatto, caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), seguiram para Campo Grande querendo conquistar pódios nas três corridas da Fórmula Truck, depois dos bons desempenhos na etapa passada em Cascavel.

Na etapa desse fim de semana em Campo Grande (MS), a novidade é que teremos a separação das categorias GT Truck e F-Truck, que terão as suas provas individuais devido ao excesso de inscrições na Fórmula Truck. Além disso, haverá ainda uma terceira corrida, denominada SpeedMax, e toda vez que a prova sofrer a intervenção do Pace Truck, o cronometro será parado pela direção de prova, para que a competição tenha o tempo total com as disputas dentro da pista e quem ganhará com isso é o público

Joãozinho Santa Helena lidera a Copa Mercosul, na categoria GT Truck, após a vitória na primeira etapa em Rivera, no Uruguai. Mas depois de uma quebra em Guaporé, voltou a pontuar na etapa de Cascavel onde marcou seus primeiros pontos no Interestadual de Fórmula Truck, onde é o 23.º colocado, com 17 pontos ganhos. “As corridas no Interestadual de Fórmula Truck foram complicadas para mim. Primeiro por penalização e depois por quebra, não pontuamos na segunda etapa em Guaporé (RS). Tínhamos claras chances de brigar pela vitória em Cascavel (PR), mas não foi possível. Primeiro por causa de muitas intervenções do Safety Truck, por causa dos acidentes. Segundo por conta da “penalização” por causa do excesso de fumaça no último Safety Truck. Perdemos muitas posições com a punição de Drive Through, tendo que passar por dentro dos boxes. Mesmo assim pontuamos. Mas nosso caminhão está muito forte e vamos com tudo para essa etapa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em busca de mais uma vitória na Copa Mercosul”, disse Joãozinho Santa Helena (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Já o piloto de Campo Largo Fabrício Rossatto vem de um grande resultado na etapa de Cascavel, quando foi ao pódio em terceiro lugar da categoria F-Truck, para a festa da equipe Garagem Racing no Oeste do Paraná. “Mais uma vez não vamos conseguir estrear o novo caminhão DAF nessa etapa de Campo Grande, mas vamos com tudo em buscar de mais um pódio, com o caminhão VW, na categoria F-Truck, com Bomba Injetora. O nosso caminhão VW já mostrou que está bem acertado e dessa vez queremos poder “brigar” pela vitória na categoria, pois tenho andado entre os três primeiros há algum tempo. Estou evoluindo na Fórmula Truck e quero repetir o pódio nessa corrida, e, se tudo correr como nós estamos planejando, voltaremos de Campo Grande com bons resultados e mais troféus em nossas categorias, para festejar mais uma vez junto com nossa equipe técnica”, concluiu Fabrício Rossatto (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos).

Classificação da categoria F-Truck:

1.º) Márcio Rampon (Curitiba-PR), com 220 pontos;

2.º) Gilmar Antonio Mottin (Adrianópolis-PR), 145;

3.º) Carlos Eduardo Conci (Cafelândia-PR), 90;

Geovani Ferreira dos Santos (Paraguai), 90;

5.º) Tiago Bellaver (Farroupilha-RS), 80;

6.º) Fabricio de Assis Rossato (Campo Largo/PR), 75.

Calendário da Fórmula Truck 2024:

1.ª etapa – 23 e 24 de março – Rivera (UR); (Realizada);

2.ª etapa – 20 e 21 de abril – Guaporé (RS); (Realizada);

3.ª etapa – 01 e 02 de junho – Cascavel (PR); (Realizada);

4.ª etapa – 29 e 30 de junho – Campo Grande (MS);

5.ª etapa – 03 e 04 de agosto – Londrina (PR);

6.ª etapa – 14 e 15 de setembro – Nova Santa Rita (RS);

7.ª etapa – 14 e 15 de outubro – Santa Cruz do Sul (RS);

8.ª etapa – 09 e 10 de novembro – Viamão (RS);

9.ª etapa – 30/11 e 01 de dezembro – Cascavel (PR).

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).