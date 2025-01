Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (27)

ADENALDO DE SOUZA ROCHA, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LEONILDA DE ALMEIDA ROCHA. Filiação: MANOEL DE SOUZA ROCHA e ANA DUTRA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 11:00h.

ALBINO MILEK, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: LEONICE KOTOVSKI ILEK. Filiação: BERNANRDO MILEK e ANNA KAMINSKI MILEK. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 16:30h.

ALINOR LOPES DE MEDEIROS, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE LOPES DE MEDEIROS e IZOLINA LOPES DE MEDEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 14:00h.

ALZIRA RIBEIRO, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO LEMOS DE JESUS. Filiação: PEDRO TELES DE LIMA e MARIA RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 26 de janeiro de 2025 às 17:00h.

ALZIRO JOSE SOARES DE LIMA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA IRIZ DE LIMA. Filiação: SERAFIM SOARES DE LIMA e JOSEFA FONSECA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de janeiro de 2025 às 17:00h.

ANTONIA GOMES DE PAULA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDEMAR CARLOS DE PAULA. Filiação: JOAQUIM GOMES e MARIA ROCHA GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 10:00h.

ANTONIO ROCHA DE SOUZA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: LEOPOLDO SILVEIRA DE SOUZA e CARMEN ROCHA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 13:00h.

ARTHUR DOS SANTOS MATHEUS, 19 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANDRE MATHEUS e ADRIANA FREIRE GAMEIRO BONA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE JOINVILLE, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.

CELIA LOYOLA ZOLET, 87 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Cônjuge: MARIO ZOLET. Filiação: PERCIVAL LOYOLA e ANITA ROMERO LOYOLA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 17:00h.

CLEONICE DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: MANOEL DA SILVA e EDITE LUCAS DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 13:00h.

DORVALINO SEZINO DE LIMA, 55 ano(s). Profissão: QUIMICO(A) INDUSTRIAL. Cônjuge: GRAZIELE CANALI DE LIMA. Filiação: DIRCEU SEZINO DE LIMA e ANA LEONOR DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 19:00h.

EDITE APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: JOAO MARIA DOMINGUES TEIXEIRA e MARIA ELOINA TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 14:00h.

EDNILSON BELEM DE OLIVEIRA, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MOACIR GOMES DE OLIVEIRA e MARIA LUIZA BELEM DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 26 de janeiro de 2025 às 09:00h.

ELIZABET DA SILVA MARINS, 64 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: JOAO MARINS NETO. Filiação: GERALDO JOAQUIM DA SILVA e MARIANA ALVES DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 17:00h.

ELVIS BRAYAN SOARES GALVAO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: DANILO GONCALVES GALVAO e DANIELLE SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 26 de janeiro de 2025 às 10:00h.

FLORISBELA DA COSTA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE DA COSTA. Filiação: JOAQUIM MEISTER e MADALENA HACK. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 16:00h.

HELENA DE CASTRO RAMOS, 89 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: BENEDITO DE RAMOS. Filiação: GUILHERME RODRIGUES DE CASTRO e CECILIA FRANCO DE CASTRO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE REBOUÇAS/PR, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 17:00h.

ILDA PRZYSIEZNY DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: AGNELO FERREIRA DA SILVA. Filiação: ANTONIO PRZYSIEZNY e ESTEFANIA PRZYSIEZNY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 16:30h.

JANDIRA MARIA MATIELO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FELIS MATIELLO. Filiação: ANTONIO FERDINANDO ROMAN e AMALIA ROMAN. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.

JOAO DE SOUZA VIEIRA, 82 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: TEREZA GOES VIEIRA. Filiação: LEOFRIDES DE SOUZA VIEIRA e ERNESTINA CARDOSO DOS SANTOS. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, domingo, 26 de janeiro de 2025 às 15:00h.

JOAO SILVIO PEREIRA, 77 ano(s). Cônjuge: MERCEDES MORGES PEREIRA. Filiação: MIGUEL ELIAS PEREIRA e PEDRINA BORGES PEREIRA. Sepultamento: CEMITERIO DE BATEIAS, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.

JORGE SHIGAKI, 83 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: AYAKO KOMURA SHIGAKI. Filiação: CHIKAHARU SHIGAKI e YURIKO SHIGAKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 17:00h.

JOSE ALFREDO DOEBELI, 90 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: LOUERDES KLEINDOEBELI. Filiação: JOAO DOEBELI e SIBILA WEHMUTH DOEBELI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 16:30h.

MARIA LEONY HACKE NEGOSEKE, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PAULO FRANCISCO HACKE e MESSIAS SCHREDDER HACK. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO AREIA BRANCA DOS ASSIS, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 09:00h.

MARIO BAZANI, 77 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Cônjuge: RUTE BAZANI. Filiação: LEOPOLDO BAZANI e INES BAZANI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 10:00h.

MIGUEL ARCANGELO PEREIRA, 64 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JORGE GONCALVES PEREIRA e CARMINA DOS SANTOS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 26 de janeiro de 2025.

NARCISIO SOARES DOS SANTOS, 64 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: ANTONIO SOARES DOS SANTOS e MARIA ALVES SAMPAIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 11:00h.

NEIDE DE ANDRADE, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSVALDO GONCALVES DE SOUZA. Filiação: SEBASTIAO DE ANDRADE e GENI MENDES DE ANDRADE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 17:00h.

NERIELI DOS SANTOS VELOSO, 30 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NEI SILVESTRE VELOSO e ROSI RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 14:00h.

OLGA MARCHI BALDO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IDALINO BALDO. Filiação: RODOLFO MARCHI e DOROTEIRA MARCHI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 09:00h.

PAOLA CRISTHINE SERAFIM, 36 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: REGINALDO GONCALVES. Filiação: ROSANGELA SERAFIM. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, domingo, 26 de janeiro de 2025 às 16:00h.

ROSANGELA ALZEMIRO DA CRUZ MOREIRA DOS SANTOS, 56 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LAFAETI MOREIRA DOS SANTOS. Filiação: OTAVIO ALZEMIRO DA CRUZ e TEREZA MORAIS DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BARRO PRETO, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.

ROSE MARIA HAMMERSCHMIDT, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DENISIO HAMMERSCHMIDT e OTILIA HAMMERSCHMIDT. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 11:30h.

SERGIO PEDRO DE MIRANDA FILHO, 61 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SERGIO PEDRO DE MIRANDA e LURDES DA SILVA MIRANDA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 15:00h.

SONIA DOS SANTOS HACK, 88 ano(s). Cônjuge: ARNO HACK. Filiação: BRENO JOSE DOS SANTOS e NARINA FRAGA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 17:00h.

SUELI DA LUZ DA SILVA BARBOSA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BAPTISTA DA SILVA FILHO e ROSICLE DE LOURDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 11:00h.

THEREZINHA GOSLAR RAZZOTTO, 89 ano(s). Cônjuge: GABRIEL FELIPE RAZZOTTO. Filiação: ANTONIO GOSLAR e DELFINA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 26 de janeiro de 2025 às 16:30h.

VALDENIR QUIOZINI, 56 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: AOARECIDA CHAVES DE MEDEIROS. Filiação: VALDIR QUIOZINI e ORLEIDE MARIA QUIZINI. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.

WALDIR ROCHA D ANGELIS, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LEANI MARIA BITTENCOURT D ANGELIS. Filiação: CAETANO ALBINO D ANGELIS e ETELVINA DA ROCHA D ANGELIS. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, domingo, 26 de janeiro de 2025.

