GM completa 100 anos de Brasil e anuncia cinco lançamentos em 2025

A General Motors celebra seu centenário no Brasil em 26 de janeiro de 2025, consolidando seu legado sólido e inabalável de inovação e traçando planos ambiciosos para expandir ainda mais sua presença no país.

A GM é a fabricante de automóveis com maior tempo de operação contínua no país, enquanto a Chevrolet é a marca de veículos mais querida pelos brasileiros.

Em uma cerimônia realizada na última quinta-feira (23 de janeiro), a GM revelou que vai expandir ainda mais seus investimentos no Brasil até 2028, diversificar suas áreas de negócios e lançar 10 modelos eletrificados nos próximos anos. Além disso, a empresa apresentará ao mercado cinco novos produtos ainda este ano, incluindo modelos inéditos com diferentes tecnologias. Mais detalhes sobre essas ações serão compartilhados oportunamente.

O evento contou com a presença de clientes, colaboradores, concessionários, fornecedores, jornalistas e líderes globais da GM, incluindo Shilpan Amin, vice-presidente sênior da GM e presidente da GM International. Autoridades também estiveram presentes, entre elas o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin; os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas; e Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A cobertura completa do evento está disponível no canal oficial do Instagram da GM: @gmsouthamerica.

“A paixão pela nossa marca Chevrolet no Brasil é incomparável. Ela faz parte da história do país – e temos planos empolgantes para o futuro. O Brasil é o terceiro maior mercado da Chevrolet no mundo e continua sendo prioridade para a GM globalmente. Estamos ansiosos para continuar construindo nosso profundo legado no Brasil, trazendo novos veículos e tecnologias para nossos clientes”, declarou Shilpan Amin.

O presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, afirmou: “O centenário da GM no Brasil marca um dos momentos mais significativos de transformação em nossa história. Continuaremos a inovar, sempre focados em oferecer soluções que conectam as pessoas ao que realmente importa, de maneira mais personalizada e ágil, para atender às novas demandas dos consumidores”.

Legado e Inovação

Desde sua chegada em 1925, quando o Brasil ainda vivia um período de recursos limitados e transporte escasso, a GM ajudou a modernizar a vida dos brasileiros. Da primeira fábrica estabelecida em São Paulo, a GM fez do automóvel um símbolo de liberdade e progresso.

Nos últimos 100 anos, a GM sempre foi líder em inovação. Pioneira em conforto e segurança, foi a primeira a introduzir carros com tetos de aço, vidro laminado e suspensão mais confortável. Na década de 1960, abriu o primeiro centro de experimentação local para o desenvolvimento computacional de veículos, um marco tecnológico que ainda influencia a indústria local.

A GM continua liderando com uma agenda contínua de inovação: investindo em veículos mais conectados, sustentáveis e eficientes. A empresa está desenvolvendo carros cada vez mais inteligentes, com sistemas de propulsão customizados ao Brasil – incluindo híbridos flex-fuel inéditos e elétricos –, recursos autônomos, conectividade avançada com o OnStar e veículos definidos por software, transformando a experiência do consumidor.

Legado impactante

Em seus 100 anos de atuação no Brasil, a GM produziu quase 20 milhões de veículos, com a Chevrolet se destacando como a marca de maior sucesso, representando um em cada cinco carros registrados no país. A Chevrolet lançou, em média, um novo produto ou geração de veículos a cada seis meses – um ritmo que nenhuma outra marca do setor conseguiu alcançar.

Essa trajetória de sucesso inclui modelos icônicos com mais de um milhão de unidades, como o Opala, Chevette, Corsa, Celta, S10 e Onix, que ajudaram o Brasil a se tornar o terceiro maior mercado da Chevrolet no mundo. Desde o primeiro veículo da GM, um furgão com carroceria de madeira que já trazia inovações como a partida elétrica, a empresa sempre esteve à frente, oferecendo carros com sofisticação, conforto e dirigibilidade de ponta.

Hoje, a GM continua inovando, a exemplo da sua linha de SUVs zero-emissão com o Equinox EV e o Blazer EV, que atingem quase 500 km de autonomia, um feito impressionante para a categoria e mais um exemplo do compromisso da GM com o futuro da mobilidade.

Sustentabilidade

A GM sempre adotou práticas sustentáveis em suas operações industriais, focando na redução das emissões de carbono, no uso de energia renovável, no reaproveitamento de água e na produção de veículos elétricos mais eficientes. Essas ações visam minimizar o impacto ambiental de suas fábricas e apoiar a transição para um futuro mais sustentável.

Além disso, a GM também se destaca pelo apoio à preservação ambiental, com destaque para a proteção de 430 mil hectares de áreas naturais, incluindo biomas como o Pantanal, a Amazônia e a Mata Atlântica. Esses esforços fazem parte do compromisso da empresa em preservar ecossistemas vitais para o equilíbrio ambiental.

Adicionalmente, o Instituto General Motors, que celebrou seus 30 anos em 2024, desempenha um papel crucial no apoio a iniciativas socioambientais. No ano passado, o IGM lançou um novo reposicionamento institucional, com foco em pilares como Educação STEAM, Proteção Climática e Voluntariado. Essas ações estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e reforçam o compromisso da GM com a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Instalações

A GM iniciou suas operações de fabricação no Brasil em 1925, em um galpão alugado no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Nesse ano, 2.778 veículos foram montados, utilizando componentes, em sua maioria, importados dos Estados Unidos.

Hoje, a empresa conta com uma estrutura verdadeiramente global, incluindo a exportação de desenvolvimento de veículos para outros mercados, incubação de negócios e qualificação profissional para futuras tecnologias, tudo com os mais altos padrões de eficiência, qualidade e sustentabilidade.

O Futuro

No ano passado, a GM anunciou a primeira fase de seu novo ciclo de investimentos para suas operações no Brasil. O valor total, que soma R$ 7 bilhões, será investido entre 2024 e 2028, com foco na mobilidade sustentável. Esse investimento inclui uma renovação completa do portfólio de veículos, o desenvolvimento de tecnologias inovadoras adaptadas ao mercado local e a criação de novas oportunidades de negócios. As fábricas também passarão por melhorias que as tornarão ainda mais modernas, ágeis e sustentáveis.

Em 2025, a GM planeja lançar cinco novos modelos em diversos segmentos. Além disso, a empresa está trabalhando no desenvolvimento de 10 modelos inéditos eletrificados nos próximos anos para o Brasil, com o objetivo de fortalecer seu portfólio e oferecer opções diversificadas para os consumidores que buscam soluções de mobilidade mais sustentáveis e eficientes.

A empresa também conta com uma das maiores redes de concessionárias do país, com quase 600 concessionárias autorizadas da Chevrolet. Além disso, a GM apoia milhares de fornecedores locais, muitos dos quais foram criados ou relocados do exterior, incentivados pelo programa de industrialização da GM, que continua a fomentar negócios e criar empregos qualificados no Brasil. (Fotos: GMB/Divulgação).

Jornalista da América Latina e Concessionários na Festa do Centenário. Shilpan Amin, vice-presidente sênior da GM e presidente da GM International. Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul. Chevrolet Spark EUV foi destaque surpresa no centenário da GMB.