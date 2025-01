Hot Wheels lança novos produtos inspirados na Fórmula 1

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após o sucesso do lançamento da primeira miniatura de edição limitada de Hot Wheels inspirada na Fórmula 1® em 2024, a Mattel anuncia a expansão da parceria com uma nova linha de produtos que promete levar a adrenalina das pistas diretamente para as mãos de fãs e colecionadores. Além de McLaren, o portfólio de Hot Wheels ganha die-casts inspirados em modelos de equipes como Oracle Red Bull Racing, Mercedes-AMG Petronas, Williams Racing, entre outras.

A coleção, apresentada antes da Feira Internacional de Brinquedos de Nuremberg, na Alemanha, inclui carros die-cast em escala 1:64 que representam as oito principais equipes da Fórmula 1, disponíveis em versões individuais, packs com cinco modelos e edições premium. Cada miniatura foi projetada para correr na icônica pista laranja da Hot Wheels, enquanto os modelos premium apresentam detalhes autênticos de um carro de F1, incluindo carroceria de metal, pneus com a marca Pirelli e pinturas exclusivas das equipes.

Para completar a experiência, os fãs poderão sentir a velocidade das corridas em casa com as pistas Hot Wheels Fórmula 1 Sprint e Grand Prix Race Circuit, equipadas com recursos como pedal acelerador e desvio DRS manual para que os corredores obtenham uma vantagem extra na competição.

“É emocionante ver como os fãs ao redor do mundo responderam ao anúncio da nossa parceria com a Fórmula 1”, destaca Roberto Stanichi, vice-presidente executivo da Hot Wheels e diretor global de veículos e construção na Mattel. “Essa nova fase é sobre oferecer produtos e experiências que conectem a paixão dos fãs pela Hot Wheels e pela Fórmula 1 de uma maneira inédita – e estamos apenas começando”, completa.

Emily Prazer, diretora comercial da Fórmula 1, celebra: “É fantástico ver a coleção Hot Wheels Fórmula 1 chegar às prateleiras. Queremos aumentar a paixão dos nossos fãs pela corrida, e esses carros, projetados com tanto cuidado e atenção aos detalhes, permitem que os fãs experimentem o drama e a emoção da Fórmula 1 na palma das mãos toda vez que brincarem em casa”.

Toda a coleção da nova linha Hot Wheels Fórmula 1 estará disponível na América Latina no primeiro semestre do ano, oferecendo aos fãs uma experiência única para vivenciar a emoção da F1. E com o início da temporada de Fórmula 1 em 2025, experiências Hot Wheels serão realizadas em corridas selecionadas ao redor do mundo, levando a parceria ainda mais longe.

Os destaques da linha Hot Wheels Fórmula 1 incluem:

Hot Wheels Fórmula 1 Singles 1:64 Assortment

A linha apresenta carros de corrida de F1 de uma única equipe em escala 1:64, perfeitos para uso com os circuitos de Fórmula 1® Sprint Race e Grand Prix Circuit, além de outras pistas Hot Wheels.

Hot Wheels Fórmula 1 5-Pack Assortment

Este conjunto inclui cinco carros de corrida de equipes icônicas como McLaren, BWT Alpine, MoneyGram Haas, Visa Cash App RB e KICK Sauber, todos em escala 1:64. Ideal para colecionadores e fãs de automobilismo, os carros podem ser exibidos ou usados para recriar momentos clássicos nas pistas Hot Wheels.

Hot Wheels Premium Series Fórmula 1 Race Car

Esses modelos premium apresentam um corpo e chassi de metal, pneus Real Riders e detalhes autênticos que replicam os carros reais. Incluem uma base de exibição e embalagem especial, com opções de equipes como McLaren, Mercedes-AMG, Alpine, Williams, entre outras.

Hot Wheels Fórmula 1 Sprint Race Circuit

Este circuito permite corridas empolgantes com um pedal impulsionador manual, curvas desafiadoras e um contador de voltas. Conta com detalhes de equipes como McLaren e BWT Alpine, oferecendo uma experiência imersiva para jovens pilotos.

Hot Wheels Fórmula 1 Grand Prix Race Circuit

Este circuito avançado inclui um impulsionador de 2 velocidades, contadores de volta para até 25 voltas, modos de corrida infinita e áreas de ultrapassagem. Com equipes como Oracle Red Bull Racing e Williams Racing, proporciona uma simulação autêntica de corridas de F1. Para mais informações sobre a coleção, visite www.hotwheels.com/Fórmula1. (Foto: Hot Wheels/Divulgação).