Semana começa com clima típico de verão e alerta de temporal

A semana começa com possibilidade de temporais localizados no Paraná. A tendência no tempo em Curitiba e no Litoral segue dos últimos dias com sol entre nuvens e chuva ao longo do dia. De acordo com o Simepar, a segunda-feira (27) prossegue com sensação de tempo muito abafado.

Os maiores acumulados de chuva são previstos entre as regiões do norte ao leste do estado. Inclusive, um alerta amarelo no Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está vigente chance de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 s 60 km/h.

+ Leia mais: Túnel submerso promete revolucionar litoral de Santa Catarina

Na capital, clima de verão segue predominando com a combinação de sol, chuvas isoladas e temperaturas altas. A previsão é de um dia abafado, com máximas chegando a 25ºC, segundo o Simepar.

No Litoral, a temperatura fica elevada, com máxima batendo 27°C, em Guaratuba. O sol aparece pela manhã, mas há previsão de pancadas de chuva no começo da tarde acompanhadas de ventos fracos de 14 km/h.