Kia inicia venda da nova Carnival no Brasil

A Kia Brasil anunciou hoje o início da comercialização da nova Carnival, em versão única, modelo 2025. Quarta geração da minivan de luxo, a Kia Carnival traz vários itens de facelift, com o objetivo de atrair ainda mais famílias e aplicabilidade corporativa, com características que combinam inovação, espaço, flexibilidade e estilo. Seu preço público sugerido é de R$ 649.990,00, em versão única e 5 anos de garantia sem limite de km.

Abraçando a linguagem de design “Opostos Unidos”, a nova Carnival incorpora com segurança uma aparência moderna e ousada, digna de um SUV. Caracterizado por uma grade frontal grandiosa e escultural, com design lapidado e assertivo, justaposto por detalhes intrincados e de alta tecnologia dos faróis em forma de cubo que são acentuados pelas luzes diurnas “Star Map”, características da Kia, com desenho que remete às constelações estelares.

Na traseira, a Carnival parece mais refinada com superfícies lisas e linhas limpas. A placa foi reposicionada na parte inferior da tampa traseira para uma aparência mais polida, enquanto os contornos nítidos das lanternas traseiras “Star Map” acrescentam profundidade à traseira.

Complementam o novo design externo as novas rodas de liga leve aro 19″ com acabamento diamantado, que exibem uma variedade de ângulos geométricos.

No interior, a Carnival também foi repensada. As portas se abrem para encontrar um espaço futurista projetado com formas simples. Os controles de entretenimento e climatização, agora com comandos comutáveis em tela sensível ao toque única, alinhados horizontalmente no painel central têm um design minimalista, tal como o espaçoso console central com porta-copos duplos de grande capacidade que podem acomodar uma grande bebida.

Em posição de destaque está o atualizado conjunto de duas telas, em formato panorâmico e curvo, sendo o painel de instrumentos totalmente digital de 12,3 polegadas e a tela de infoentretenimento também de 12,3 polegadas elegantemente integrados em um único painel para um apelo ultramoderno. Seu sistema de entretenimento é agora também compatível com conexão via Apple CarPlay™ e Android Auto™ sem fio (ou por USB). Há ainda portas USB C (2) no console dianteiro para carregamento de equipamentos eletrônicos, sendo uma para transmissão de dados, e porta USB C no encosto do banco dianteiro convenientemente localizadas para manter os dispositivos móveis sempre carregados para os passageiros, enquanto tomadas auxiliares de energia 12V (console central e porta-malas) servem como fontes de energia adicionais.

Ao completo pacote de segurança e de ADAS, foi adicionado o assistente de estabilidade de reboque (TSA – Trailer Stability Assist), para trazer ainda mais segurança aos que desejam aproveitar ao máximo a versatilidade de usos do veículo.

Construída sobre nova plataforma de médio porte da Kia, a 4ª geração da Carnival – à época de seu lançamento em 2021 – foi apelidada de “Grande Veículo Utilitário (GUV)”, mais refinada, espaçosa, capaz de oferecer conforto e eficiência do que seus antecessores, assim como em relação a todos os atuais concorrentes no segmento de minivan. Seu design inspirado em SUVs é combinado com um moderno interior, com uma gama de tecnologias projetadas para auxiliar os motoristas e, ao mesmo tempo, protegendo e entretendo os ocupantes. Cockpit inteligente, em três filas, capacidade de carga líder na classe e uma variedade de áreas de armazenamento em toda a cabine, também a tornam uma opção extremamente prática para as famílias.

Design – Comparada com a geração anterior, a minivan apresenta um balanço dianteiro mais curto, com a base da coluna A movida para trás para criar um capô mais longo. Sua maior distância entre-eixos contribui para oferecer maior espaço em toda a cabine e o perfil lateral estendido sugere a dinâmica mais refinada da Carnival. Uma única linha marcante percorre todo o comprimento do carro, com arcos das rodas ousados e linhas nítidas que dão uma aparência mais moderna e esculpida. O desenho externo predominante destaca seu novo design de “teto em ilha”, com as colunas A e B escurecidas sob um teto na cor da carroceria. Um novo design atraente da coluna C também se destaca, com uma barbatana cromada com um sutil padrão de diamante.

No Brasil, a Carnival oferece aos clientes uma escolha de até seis cores externas – branco neve, cinza pantera, preto aurora, azul cromo, prata envelhecida e prata marfim – e, internamente, em duas combinações de cores, sendo preto com marrom acinzentado ou preto com marrom toscano. Um seletor shift-by-wire compacto para a transmissão está localizado na base do console central, liberando espaço e de fácil acesso à mão.

Plataforma e interior inteligentes – Graças a sua plataforma e maior carroceria, a Carnival de 4ª geração oferece um espaço incomparável para os passageiros. No Brasil, a minivan é oferecida com três fileiras de bancos e capacidade para oito ocupantes. O carro também está mais versátil e espaçoso do que nunca, oferecendo uma cabine interna inteligente e flexível e uma abundância de áreas de armazenamento de objetos.

A Carnival tem uma distância entre-eixos 30 mm mais longa (3.090 mm), 10 mm mais larga (1.995 mm), aumentando o espaço interno para as famílias e ao uso corporativo. Assim, o comprimento total da Carnival cresce 40 mm para 5.155 mm, com um balanço traseiro 30 mm mais longo (1.130 mm), criando mais espaço para os passageiros da terceira fileira e o melhor espaço de bagagem da categoria.

Com apenas a primeira fileira de assentos em uso, a Carnival oferece o melhor espaço do porta-malas de até 2.827 litros (VDA, configuração de três filas), com 627 litros disponíveis para uso atrás dos assentos da terceira fileira (até as bordas superiores das costas dos bancos).

A Carnival ainda oferece abertura do porta-malas com acionamento elétrico e portas traseiras deslizantes elétricas, que facilitam o acesso ao porta-malas e à cabine.

Conectividade e tecnologia – A experiência do usuário na Carnival é definida pelo papel preponderante da tecnologia e da conectividade, com uma gama de recursos high-tech projetados para tornar a vida com a minivan o mais fácil e conveniente possível. Essas tecnologias auxiliam os motoristas, ao mesmo tempo em que conectam, protegem e divertem os demais ocupantes.

O centro dos recursos de conectividade do carro é o display digital duplo de alta tecnologia. Isso conecta o novo painel de instrumentos digitais de 12,3 polegadas da Kia e o sistema de entretenimento com tela sensível ao toque também de 12,3 polegadas sob uma única peça de vidro perfeita. Esse display de tela dupla cria uma experiência de usuário panorâmica e widescreen. Os controles da climatização e do entretenimento são por meio de tela sensível ao toque, de forma comutável, no console central.

O sistema oferece uma tela cristalina, bem como Android Auto™ e Apple CarPlay™, sem fio ou por USB, integrados com reconhecimento de voz. O sistema de entretenimento também permite que os usuários conectem dois smartphones via Bluetooth ao mesmo tempo, permitindo que telefones distintos sejam usados para chamadas ou mídia.

Performance e dirigibilidade – A Carnival adota as mais recentes tecnologias de trem de força ‘smartstream’ da Kia para aumentar a eficiência e o desempenho. No mercado brasileiro, a Carnival oferece motor Lambda III MPi seis cilindros (V6) à gasolina de 3,5 litros, que gera até 272 cv e 332 Nm de torque, com o novo sistema integrado de gerenciamento térmico (ITM) que ajuda no controle da temperatura de operação do motor para maximizar a eficiência em todos os momentos. A transmissão é automática de oito velocidades, que oferece um progresso suave e rápido para combinar com o caráter dinâmico e tranquilo do carro.

Tratando-se de dirigibilidade, a nova Carnival mantém as características de seus antecessores, priorizando o conforto e a segurança acima de tudo. O desenvolvimento do novo modelo se concentrou em fornecer uma direção tranquila, confortável e segura, com manuseio estável em todas as condições.

O novo sistema de suspensão totalmente independente e uma gama de medidas de contenção de ruído, vibração e aspereza (NVH) foram projetados para oferecer um comportamento na estrada tranquilizador e relaxante, maximizando a estabilidade e o conforto de seus ocupantes.

O sistema de suspensão recebeu significativo aperfeiçoamento em comparação à Carnival de 3ª geração. Na frente, os engenheiros da Kia aplicaram uma nova travessa e uma nova geometria, distribuindo melhor as cargas laterais na suspensão dianteira nas curvas para estabilizar a condução. A carroceria também é montada na seção traseira da travessa com novas buchas hidráulicas, com líquido dentro das buchas de borracha reduzindo o nível de vibrações do motor transmitidas à carroceria. Isso também atenua o efeito de impactos bruscos na suspensão dianteira, aumentando sutilmente o conforto de direção, mesmo em superfícies ruins.

A suspensão traseira Multilink também foi atualizada, com braços de suspensão inferiores mais longos e layout de mola revisado, trabalhando para gerenciar melhor as mudanças na superfície da estrada. Enquanto isso, o ângulo dos amortecedores traseiros foi ajustado para melhor absorver os choques da estrada.

Uma nova configuração de direção com assistência elétrica acionada por motor montada na coluna substitui o sistema do modelo anterior, resultando em uma resposta um pouco mais direta às entradas de direção, com uma relação de direção 5,6% mais rápida. O novo sistema também permite muitas das novas tecnologias de assistência ao motorista da Carnival, que dependem de um motor elétrico de direção assistida.

O refinamento do rolamento é algo que nenhum motorista de MPV quer sacrificar, e a Carnival também se destaca nessa área graças a uma gama de novos recursos NVH que vão além do que muitos de seus principais concorrentes oferecem. Uma ampla gama de medidas de isolamento acústico e isolamento garante que o novo modelo seja um dos mais silenciosos e refinados na estrada. Isso inclui novos materiais de isolamento em torno dos quatro arcos das rodas, uma cobertura completa da parte inferior da carroceria para reduzir o ruído do vento e da estrada e um isolamento mais adequado entre o compartimento do motor e o compartimento do passageiro. (Fotos: Kia/Divulgação).