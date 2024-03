Alerta do Inmet

Curitiba e praticamente todo o estado do Paraná estão sob dois alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (09). O primeiro alerta para tempestades é amarelo, com grau de severidade classificado como de “perigo potencial”, e o segundo é laranja, que representa “perigo” para chuvas com ventos fortes e até queda de granizo.

De acordo com o Inmet, o alerta laranja, de perigo para tempestades, começou nos primeiros minutos deste sábado, e segue até às 18h. A indicação é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60-100 km/h e queda de granizo. Neste caso, há riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Já o alerta amarelo vai ter início às 18h01 deste sábado e se estenderá até 10h de domingo (10). Ele indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40-60 km/h e queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e de alagamentos.

Proteja-se

O Inmet recomenda que em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. E não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra recomendação é evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

