Nesta segunda-feira (11), o segundo jantar do The Next Chef, competição do Bom Gourmet, coloca frente a frente os chefs Thiago Matos e João Pedro Vieira. O desafio? Mostrar que são talentosos e convencer os clientes nas mesas do Tom Espaço Gastronômico, no Bourbon Curitiba, de que estão diante de dois talentos promissores da gastronomia curitibana.

Se você quiser fazer parte desse corpo de jurados exigente, os ingressos estão à venda pela plataforma Zet. Restam poucos lugares.

O jantar começa a ser servido a partir das 20h. O tema proposto para esta segunda eliminatória são os quatro elementos, fogo, terra, água e ar. “Acho que vai ser desafiador”, sustenta Thiago.

Chef da operação do Ítalo Restaurante, da rede de supermercados Ítalo, ele se considera criativo, e entende que esse pode ser seu diferencial no segundo jantar do The Next Chef, somado a uma certa dose de ousadia. “Como os duelos são eliminatórios, a minha ideia era vir com tudo nesse primeiro jantar, porque é uma chance única, tem que impressionar e mostrar o nível de cozinheiro que você é”, afirma. “Você pode não ter outra chance”, pondera.

Atualmente no restaurante ASU, o chef João Pedro viu no tema uma forte relação com nossos ancestrais, e na maneira como precisavam encontrar na própria natureza os elementos para sua sobrevivência. “Fiquei bem animado quando recebi o tema, porque me lembrou nossos antepassados, nossos ancestrais, que tiveram que usar desses quatro elementos pra se alimentar. Eles tiveram de dominar fogo, terra, água e ar para conseguir cozinhar e para aprimorar o que a gente tem hoje”, ressalta.

Como o tema permite possibilidades infinitas, ele acredita em uma espécie de jantar ‘alegórico’, em que tanto ele quanto Thiago terão de ser criativos para, a partir dos preparos, fazer com que os quatro elementos estejam presentes no cardápio. “Acho que tanto eu quanto o meu oponente vamos inovar bastante nas técnicas, para tentar remeter ao tema escolhido”, avalia.

“Minha abordagem é autoral, criativa e ousada”, retoma Thiago, que acredita que pode inspirar outros talentos culinários que estão fora dos holofotes. “A gastronomia é democrática, e eu quero adicionar um pouco do meu tempero nessa competição, dessa minha ousadia e inquietação, e mostrar que a gastronomia de Curitiba tem um universo de sabores e lugares ainda inexplorados”, acrescenta.

“Considero que estou bem preparado”, afirma João Pedro. “Os pratos que planejei ficaram bem interessantes, acho que vão agradar o publico. Treinei bastante, testei todos os meus pratos. Estou bem confiante em relação a eles”, conclui.

O cliente como jurado

O público é sempre o principal jurado de todo chef. É assim no dia a dia de qualquer restaurante: se o cliente gosta, volta outras vezes e indica aos amigos; se não curte, há quem não dê uma segunda chance, e ainda deixe de indicar a quem pedir sugestões de lugares para comer.

No The Next Chef, você pode não apenas avaliar o menu servido, mas ajudar a definir quem segue na competição. Os clientes que garantirem os ingressos vão avaliar, após o jantar, as duas entradas e os dois pratos principais servidos pelos chefs, a partir de cinco critérios. A votação é online e o resultado sai ao final da noite.

Todos os pratos são harmonizados com vinhos pensados especialmente para cada um deles. A sobremesa é assinada sempre pelo chef da casa anfitriã. Nesta segunda, a surpresa fica por conta do chef Fred, do Tom Espaço Gastronômico.

