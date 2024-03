Tradicional restaurante de Curitiba lança Páscoa Alemã e cardápio especial

No mês de março o tradicional Restaurante Baviera preparou uma decoração germânica especial para o período da Páscoa em Curitiba. A Páscoa é tempo de amor em família e de união entre as pessoas. E fica ainda melhor se for num ambiente temático, com boa comida e muita história.

Assinada pela arquiteta Thayana Hey e pelo decorador Rodrigo Collect, que tornaram o restaurante um sucesso no último Natal, a Ostern Baviera vai transformar seu almoço ou jantar, segundo os organizadores, numa experiência única, que fascina crianças e adultos.

“Nós pensamos em algo inédito para Curitiba, prepararmos a decoração para unir a Páscoa e a cultura alemã e reforçar a tradição da casa. Em uma viagem a Pomerode, em Santa Catarina, durante a Osterfest do ano passado, tive vontade de trazer esta inspiração para o Baviera. Acredito ser apropriado e muito original”, diz Thayana, que também é sócia da casa.

A decoração

Já na entrada, os clientes são recebidos com a magia da decoração ambientada na aconchegante construção enxaimel, característica da arquitetura germânica presente no imóvel centenário.

“É uma oportunidade que o nosso cliente tem para observar, buscar suas memórias afetivas, lembrar da infância e sentir todo o carinho que tivemos para tornar o que seria uma simples refeição numa vivência de algo maior, com um significado maior. Cada um vai sentir de uma maneira, seja pela fé, pelo amor ou pela beleza da decoração”, afirma Márcio Borges, proprietário do restaurante.

Um dos pilares da decoração é a tradicional Osternbaum (árvore de Pascoa), um dos grandes símbolos da Páscoa na Alemanha. Lá a Páscoa acontece na Primavera, e para reproduzir todo o encanto da celebração o Baviera foi decorado com galhos enfeitados com ovos coloridos e colocados sob as mesas. Além disso, no espaço foram espalhadas centenas de flores germânicas para trazer ainda mais vida ao ambiente.

Não poderiam faltar os coelhos, personagens principais da festa. Muito elegantes, eles foram estrategicamente posicionados logo na chegada no restaurante, recepcionando os clientes. Para finalizar, um arranjo gigante foi preso ao teto do restaurante, com as cores da Alemanha, em amarelo, preto e vermelho.

Mantendo a tradição

Márcio explica que ao longo dos seus 51 anos de história, o Baviera se mantém fiel às suas raízes, com estilo, excelência no atendimento, com os tradicionais pratos, como os filés e a farofa com ovos e, agora, com as novidades para a Páscoa.

Ele lembra que o restaurante passou a abrir durante o dia, também de segunda a segunda, e pela primeira vez servirá almoço na Sexta-feira Santa, no Sábado de Aleluia e no Domingo de Páscoa, mediante reservas.

“O Chef elaborou o menu especialmente para todo o mês de março com entrada, o delicioso e surpreendente Bacalhau à Baviera e uma sobremesa selecionada para a ocasião. E as crianças ainda terão uma surpresa na saída”, diz o proprietário que prefere manter o suspense para essa surpresa.

O Baviera fica na ​Alameda Augusto Stellfeld, 18 – Largo da Ordem. Informações pelo (41) 3232-1995 (fixo e WhatsApp).

O menu de Páscoa

Entrada

Peras grelhadas com gorgonzola: Salada de rúculas, peras grelhadas com queijo gorgonzola e redução de aceto balsâmico.

Prato principal

Bacalhau à Baviera: Um delicioso bacalhau branqueado coberto com crosta de pão. Batatas, cebolas caramelizadas, azeitonas, alho assado, tomate cereja confitado e mexilhões ao vinho. Acompanha Arroz com brócolis e cogumelos Paris na manteiga, finalizados com amêndoas laminadas caramelizadas.

Sobremesa

Mar vermelho: Uma deliciosa torta de chocolate com ganache numa base de compota vermelha com vinho do Porto.

