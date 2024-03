Mulheres atendendo mulheres, com a empatia única de quem conhece a realidade do mundo feminino. Essa prática muito comum nas áreas de estética e saúde chega agora a um novo território, ainda mais sensível e delicado: o serviço funerário. O primeiro serviço desse tipo no Brasil está sendo lançado em Curitiba neste Dia Internacional da Mulher. A ideia inovadora está baseada no respeito à privacidade e à feminilidade das falecidas, com foco em cuidado personalizado, desde o primeiro atendimento da família até a preparação do corpo.

Um grupo de mulheres, inicialmente com nove integrantes, foi contratado e treinado para todas as etapas que um funeral envolve. “Ao longo dos anos, no contato com inúmeras famílias, percebemos esse desejo. E não apenas sobre o manuseio do corpo, num momento de intimidade muito vulnerável. O embelezamento também é importante, denota respeito e traz conforto em meio à tristeza da despedida”, diz Maria de Lourdes Mildemberg, idealizadora da Maestra Serviço Funerário Feminino.

O serviço será prestado em Curitiba? Não, a Maestra não pode atuar em Curitiba por causa do rodízio de funerárias permissionárias administrado pela prefeitura através do Serviço Funerário Municipal. Os moradores de Curitiba falecidos e sepultados/cremados na capital são atendidos pela funerária da vez.

O corpo, porém, ser preparado pela Maestra, mas quando vier para Curitiba o trâmite do sepultamento/cremação será assumido por uma funerária do rodízio, que terá de seguir as regras locais de preços e serviços.

Quanto o novo serviço vai custar?

Os valores vão girar em torno de 40% a 60% acima da média do mercado, refletindo a qualidade superior e especialização do serviço. Um sepultamento tradicional em Curitiba custa hoje cerca de R$6 mil, podendo chegar a R$50 mil conforme a urna e outros diferenciais escolhidos.

Demanda por personalização

O plano de negócios da Maestra Serviço Funerário Feminino incluiu estudos de mercado e uma modelagem que permitirá sua expansão no futuro para outras regiões do país, possivelmente em formato de franquia.

“Identificamos a crescente demanda por serviços funerários personalizados, em um setor tradicionalmente dominado por práticas padronizadas. O mercado potencial é muito interessante. Os preços vão refletir a especialização, ficando em torno de 40% a 60% acima da média do mercado. Futuramente, o serviço feminino também estará disponível como cláusula adicional nos planos da Luto Curitiba”, acrescenta Kuminek.

Pacotes de serviços

Inicialmente três pacotes de serviços serão oferecidos. Conforme o pacote, podem variar a ornamentação, o tipo de caixão e a cremação ou sepultamento. Mas todos eles oferecem transporte e sala de velório, e o mais importante: a preparação do corpo por equipe feminina, o que inclui assepsia e técnicas de conservação conhecidas como tanatopraxia. Veja abaixo:

Essencial: Preparação feminina (tanatopraxia e necroembelezamento), caixão básico, ornamentação completa, véu simples, coroa de flores alento ou rosas brancas, sala de velório e sepultamento no Metropolitano Cemitério Parque, kit lanche premium. Preço final: R$ 8.233,58.

Completo: Tudo do Essencial + véu luxo com renda, coleção de flores 3 peças (1 coroa e 2 arranjos) e cremação. Preço final: R$13.810,12

Premium: Tudo do Completo + caixão de luxo, coleção de flores 4 peças (2 coroas e 2 arranjos), cerimonial completo (orador + violino). Preço final: R$16.748,91

