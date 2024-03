Amigos da Onça; evento reúne fãs da iguaria gastronômica de Curitiba

A Associação dos Amigos da Onça promove seu primeiro evento nesta segunda-feira (11), às 19 horas, no Bar do Alemão, no Largo da Ordem, centro histórico de Curitiba. O objetivo é arrecadar fundos para custear o projeto da Indicação Geográfica (IG) da Carne de Onça de Curitiba.

O projeto foi desenvolvido pela associação, com a consultoria do Sebrae. “Também esperamos fazer um caixa para a divulgação da carne de onça em eventos de turismo, seja no Paraná, seja em outros estados”, explica Sérgio Medeiros, organizador dos festivais de Carne de Onça de Curitiba e presidente da associação.

O ingresso para a “Ação entre Amigos da Onça” para o evento tem valor de R$ 70 e dá direito a uma carne de onça individual e um chope submarino com canequinha edição especial “Carne do onça de Curitiba “.

Interessados podem adquirir o convite através no site Disk Ingressos. O Bar do Alemão fica na Rua Claudino dos Santos, 63, São Francisco.

