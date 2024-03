A terceira edição do Parque dos Dinossauros de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi aberta na última sexta-feira (08). A criação das espécies é do artista Jonas Correa, que está envolvido desde as primeiras fases da exposição. A visitação ocorre até o dia 17 de março, no Parque das Águas, com entrada gratuita.

A exposição deste ano é batizada de Jurassic Aqua e faz parte da programação de aniversário de Pinhais. As esculturas realistas podem ser vistas e tocadas durante o percurso instalado na pista de caminhada do Parque das Águas.

Além das espécies já conhecidas do público em outras edições, desta vez será possível avistar dinossauros aquáticos dispostos nas margens e também nos lagos. Outra novidade deste ano é a “Casa Fundo do Mar”, logo na entrada do parque.

A abertura oficial da exposição contou com a visita dos alunos especiais da Escola Municipal Elis de Fátima Zem e da Apae Pinhais. “Cultura e lazer também são qualidade de vida, é saúde emocional. As pessoas que aqui vierem, viverão uma grande experiência. Esses 32 anos tem nos inspirado e são vocês, estudantes, trabalhadores, população, que nos inspiram a ter orgulho de Pinhais”, declarou a prefeita Rosa Maria.

Serviço – Parque dos Dinossauros em Pinhais

A exposição dos dinossauros vai até o dia 17 de março, no Parque das Águas, de segunda a sexta das 8h30 às 12h e das 13h às 19h, e aos sábados e domingos das 8h30 às 19h. A entrada é gratuita.

O Parque fica na Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, esquina com a Estrada Ecológica, em Pinhais, na RMC.

