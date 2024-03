A prefeitura de Curitiba inicia nesta segunda-feira (11) a recuperação do pavimento da Rua XV de Novembro, em trecho importante e movimentado do Centro da capital paranaense. As intervenções serão realizadas entre as ruas Francisco Torres e Conselheiro Laurindo, e também, entre as ruas Conselheiro Laurindo e Presidente Faria, com bloqueios parciais e totais.

A recuperação ocorre com a retirada da camada danificada de asfalto e aplicação da nova capa de pavimento, feita com asfalto borracha – massa asfáltica que conta com pneus descartados na composição.

Bloqueios

A primeira etapa será realizada na faixa exclusiva de ônibus, entre as ruas Francisco Torres e Conselheiro Laurindo. O trânsito vai ter bloqueios parciais, sem necessidade de alteração no trajeto das linhas de ônibus.

Na segunda fase da obra, entre as ruas Conselheiro Laurindo e Presidente Faria, a intervenção será realizada em todas as faixas da via, com bloqueio total de trânsito no local.

A ação será realizada por equipes coordenadas pela Superintendência de Manutenção Urbana e Secretaria do Governo Municipal (SGM). A previsão é de que o serviço seja concluído até o dia 30 de março.

