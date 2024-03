A última sexta-feira (8) marcou a parada derradeira do navio MSC Lirica no Porto de Paranaguá, encerrando, assim, a primeira temporada de cruzeiros no Paraná. Uma jornada que reuniu mais de 24 mil turistas embarcando e desembarcando no Litoral do Estado e que teve início no dia 1º de dezembro de 2023.

Ao todo, a temporada de cruzeiros contemplou 16 paradas, com pelo menos duas mil pessoas descendo do navio em cada uma das escalas. O retorno positivo do público já fez com que os próximos dois verões de viagens estejam garantidos. Serão 17 escalas no Paraná entre 13 de dezembro de 2024 e 28 de março de 2025, sempre às sextas-feiras, e mais 17 de 5 de dezembro de 2025 a 27 de março de 2026, também às sextas-feiras.

De acordo com o Governo do Estado, foi investido R$ 1 milhão na estrutura e também na climatização do Complexo Mega Rocio, onde os passageiros chegam para o embarque ou desembarque. Os turistas foram recepcionados em um espaço montado no Centro Histórico de Paranaguá. O local servia, inclusive, para a aquisição de pacotes turísticos.

Apenas em dezembro, mês que começaram as viagens, e janeiro do ano corrente, mais de 10 mil turistas foram recepcionados no Centro Histórico de Paranaguá. O novo estágio no turismo marítimo também garantiu a entrada do Paraná nos registros da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

