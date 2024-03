O processo seletivo simplificado (PSS) para a função de Agente de Apoio Educacional da Prefeitura de Curitiba está com inscrições abertas. O prazo começou na sexta-feira (8) e vai até as 16h do dia 14 de março. Os interessados devem fazer o cadastramento no site da Prefeitura. A relação dos inscritos vai ser publicada às 18h do dia 18.

LEIA MAIS – PM morre após ser atropelado em cruzamento perigoso de Curitiba; Vídeo mostra carro na contramão!

As inscrições são gratuitas e não terá prova. A escolaridade mínima exigida é Ensino Médio. Os documentos que serão considerados para a pontuação e desempate, tais como os relativos à formação e experiência profissional, serão incluídos no sistema pelo candidato no ato da inscrição.

A carga horária para a função é de 40 horas semanais e o salário (vencimento básico mensal), de R$ 2.245,24.

VIU ESSA? Fenômeno climático “turbinou” proliferação da dengue até mesmo nas cidades mais frias do Brasil

As secretarias municipais de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) e da Educação (SME) esperam contratar 430 profissionais, por meio de contrato em regime especial – temporário – conforme prevê a legislação.

Para fazer a inscrição

A principal recomendação para aqueles que queiram participar é que leiam cuidadosamente o edital e utilizem o seu cadastro do e-Cidadão, base de dados da Prefeitura de Curitiba. Todas as informações – nome, data de nascimento e CPF – devem estar completas e corretas, de acordo com os dados da Receita Federal. Faça a sua inscrição aqui.

Caso o candidato ainda tenha dúvidas acerca da inscrição, pode ligar na Central 156, para residentes de Curitiba, ou no telefone (41) 3074-6456 se estiver noutras localidades.

Atribuições da função

A função de Agente de Apoio Educacional é uma das mais recentes na Prefeitura de Curitiba. Dentre as atribuições dos profissionais estão a colaboração com a criança e o estudante no momento de sua alimentação, na higiene pessoal, no descanso, na locomoção, na segurança individual e coletiva, orientando e auxiliando na promoção de sua autonomia nas unidades educacionais.

Os Agentes de Apoio Educacional serão capacitados pela Secretaria da Educação, após a sua contratação.

Você já viu essas?

Alma de artista! Rainha do papel! Uma matérina incrível para ficar com o coração quentinho! Deliciosos!! Essa mulher é responsável pelo sorvete de frutas mais consagrado de Curitiba Comprovante esquecido Qual é o cúmulo da honestidade? O que aconteceu aqui é de tirar o chapéu!