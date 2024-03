Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a segunda-feira (11)

AIDA MAFALDA MARCHIORATO CHEDE, 84 ano(s). COMERCIANTE. NAGIB JOSE CHEDE. Filiação: ANGELO MARCHIORATO e WADISLAVA MARCHIORATO. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 17:00h.

ALCIDES ARRUDA, 75 ano(s). METALÚRGICO. MARIA APARECIDA MONTIEL ARRUDA. Filiação: EUCLIDES ARRUDA e RITA NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 16:30h.

AMILTON LUIS VEIGA, 79 ano(s). AUTONOMO. Filiação: JOSE VEIGA e ANA LIDIA VEIGA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 11 de março de 2024 às 11:00h.

ANA MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA, 72 ano(s). DO LAR. Filiação: ANTONIO LEONCIO DE OLIVEIRA FILHO e FIRMINA AMELIA SILVA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 14:00h.

ANA PAULA SANTOS MACEDO, 35 ano(s). OUTROS. Filiação: JAMIL DA ROSA SANTOS e ADENZA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 10:00h.

ANDRE REI LUCAS, 46 ano(s). PINTOR(A). Filiação: JOSE DE LARA LUCAS e JOANA LINDAURA LUCAS. Sepultamento: PAROQUIAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 11 de março de 2024.

ANSELMO FERREIRA FARIAS, 77 ano(s). ELETRICISTA. Filiação: EMILIO FARIAS e MARIA FERREIRA FARIAS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 14:00h.

ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA, 68 ano(s). SERVENTE. Filiação: CAMILO BELMIRO DA SILVEIRA e LEONOR TOCHINSKI DA SILVEIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 16:00h.

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA, 77 ano(s). FRENTISTA. MARIA HELENA DA COSTA SILVA. Filiação: DORIVAL PEDRO JOSE DA SILVA e MIGUELINA DA ROSA MEDEIROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 17:00h.

ARAY WALUPECK, 88 ano(s). DO LAR. ANTONIO WOLUPECK. Filiação: ANTONIO BORGES DA SILVEIRA e AMABILIA GONCALVES DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 17:00h.

ARLETE RODRIGUES, 79 ano(s). PROFESSOR(A). JOVILINO RODRIGUES. Filiação: REINALDO SCHEMBERGER e AMALIA BUSS SCHEMBERGER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 11:00h.

AROLD AGOSTINHO TULIO, 84 ano(s). ODETE GONCALVES DE ARAUJO TULIO. Filiação: FRANCISCO TULIO e PAULINA DARU TULIO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 16:00h.

ASSEMPCAO LOPES SARGI, 91 ano(s). DO LAR. REINALDO SARGI. Filiação: VICENTE LOPES e MARIA PINA. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, segunda-feira, 11 de março de 2024.

BENICIO GOMES DA ROSA, 9 ano(s). ESTUDANTE. Filiação: LUIZ CARLOS DA ROSA JUNIOR e ELIANE GOMES DA ROSA. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, segunda-feira, 11 de março de 2024.

CHARLOTE SOFIA MALTEZ LIND GOMES, 61 ano(s). DO LAR. Filiação: MANUEL MENDES DA CRUZ MALTEZ e MARIA ALICE LIND GOMES DA CRUZ MALTEZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 10 de março de 2024 às 20:00h.

CLARICE POLSTER DA SIQUEIRA, 73 ano(s). DO LAR. ONILDO SCHMIDT DA SIQUEIRA. Filiação: MARCALDO POLSTER e VONE FULBER POLSTER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 11:00h.

EDUARDO CREPALDI, 48 ano(s). MÉDICO(A). Filiação: RENE CREPALDI e MARIA JOSE VILAS BOAS CREPALDI. Sepultamento: CREMATORIO BERTI, segunda-feira, 11 de março de 2024.

ELPIDIO AFONSO MAYER, 74 ano(s). MOTORISTA. VILMA SMANIOTTO MAYER. Filiação: ALVINO OSVALDO MAYER e LIDVINA MAYER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 14:00h.

FREYA JANDIRA KISSER FUENTES, 83 ano(s). NELSON FUENTES. Filiação: EMILIO KISSER e HELGA KISSER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 10 de março de 2024.

GICELI TEREZINHA SCHULTZ, 55 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ROBERTO BRUNO SCHULTZ e ROSICLER MENDES SCHULTZ. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 10:00h.

GLORI MARIA DRESCH, 89 ano(s). JOSE ARNOLDO DRESCH. Filiação: VITORIO AFONSO LORENZETTI e ROSA MOGNON LORENZETTI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 11:00h.

IVO DOLBERT FERREIRA, 86 ano(s). TÉCNICO. Filiação: AVELINO FERREIRA e ROSA DOLBERT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 09:00h.

JAIR DE LATRES VAZ, 63 ano(s). PINTOR(A). Filiação: ABRAAO DE LATES VAZ e MARIA DOMINGUES VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 10 de março de 2024.

JESY MARY MARCONDES, 89 ano(s). Filiação: ITACIANO MARCONDES e DURVINA MARCONDES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 11:30h.

JOAO EVANDRO NAZARE CORREIRA DOS SANTOS, 42 ano(s). OUTROS. Filiação: JOAO CORREIA DOS SANTOS e MARLI DA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 17:00h.

JOAO VITORINO DA SILVA, 90 ano(s). ANA COSTA DA SILVA. Filiação: JOAQUIM VITORINO DA SILVA e FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 11 de março de 2024.

JOSE JAIR MIRETKI, 67 ano(s). AUTONOMO. ROSANI TEILOR MIRETKI. Filiação: SEVERO MIRETKI e TEREZA DMETRIU MIRETKI. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 17:00h.

JULIO CEZAR VIANA, 40 ano(s). SOLDADOR. SAVIA ELISAINE DA CRUZ VIANA. Filiação: ETEVALDO DE OLIVEIRA VIANA e IVANI APARECIDA DE SOUZA VIANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 16:30h.

LIDIA LASQUIEVICZ, 80 ano(s). DO LAR. AUGUSTO CORDEL LASQUIEVICZ. Filiação: JOAO JURCZAK e FRANCISCA JURCZAK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 10 de março de 2024 às 17:00h.

LUIS ALBERTO GRABOWSKI, 58 ano(s). SANDRA APARECIDA LOPES OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO GRABOWSKI e FLORENTINA KUIAVSKI GRABOWSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 11 de março de 2024.

MARIA APARECIDA AQUINO DE OLIVEIRA, 89 ano(s). COSTUREIRO(A). JOAO CORDEIRO DE OLIVEIRA. Filiação: ANTONIO ALVES DE AQUINO e GASPARINA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 16:30h.

MARIA DE LOURDES COELHO MORENO MARTINS, 92 ano(s). DO LAR. ANTONIO MORENO MARTINS. Filiação: CARLOS MOREIRA COELHO e LEONOR SALGUEIRO COELHO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 13:30h.

MARIA ISABEL LOPES BAZAN FOLDA, 78 ano(s). DO LAR. ORLANDO FOLDA. Filiação: MANOEL LOPES SANCHES e FRANCISCA BAZAN SANCHES LOPES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 16:00h.

NOEMIA BEIRA, 64 ano(s). DO LAR. Filiação: JOAO BEIRA e MARIA BEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 11 de março de 2024 às 17:00h.

OSWALDO GUARISE, 95 ano(s). Filiação: LUIZ GUARISE e JOANNA CECCON GUARISE. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, segunda-feira, 11 de março de 2024.

SANDRO SILVINDO CALDART, 61 ano(s). COMERCIANTE. Filiação: JOAO DAVID CALDART e IVETE ROSA CALDART. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 11 de março de 2024.

TADEU LEANDRO PINTO, 43 ano(s). PORTEIRO(A). Filiação: GILBERTO PINTO e MARIA ARAUJO PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 10 de março de 2024 às 16:30h.

VALDOMIRO PORTO CARDOSO, 73 ano(s). MOTORISTA. IDAVINA NUNES CARDOSO. Filiação: DORVAL PORTO CARDOSO e AMELIA PORTO CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 11 de março de 2024 às 15:00h.

VIVIANE CORDEIRO DE ARRUDA, 43 ano(s). AUTONOMO. Filiação: DAZICO CORDEIRO DE ARRUDA e SUELI DE JESUS CORDEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, segunda-feira, 11 de março de 2024.

WALTER ORTEGA, 69 ano(s). COMERCIANTE. REGINA MARIA PERES ORTEGA. Filiação: EMILIO ORTEGA e LUCIA PELISSARI ORTEGA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 11 de março de 2024.

