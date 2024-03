O médico Eduardo Crepaldi foi encontrado morto na BR-116, km 171, em Pangaré, distrito de Quitandinha, Região Metropolitana de Curitiba, na manhã deste domingo (10). Com 48 anos, o corpo foi encontrado próximo ao veículo que conduzia, após quase 30 horas do acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro modelo Gol branco caiu em uma ribanceira, capotou e ainda colidiu com árvores. Por não estar usando o cinto de segurança, o médico não resistiu aos ferimentos.

Sobre a demora em encontrar o carro, a PRF informou que não tiveram testemunhas e que o acidente aconteceu em um lugar sem iluminação. Além disso, o automóvel estava em um espaço que não era visível da rodovia.

Eduardo Crepaldi, estava desaparecido desde a última sexta-feira (08), quando fez o ultimo plantão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba, onde será liberado para o velório.

