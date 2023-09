A partir das 10h desta quarta-feira (13/9), novos bloqueios de trânsito terão início para o avanço das obras do novo binário entre os bairros Tarumã e Cajuru, em Curitiba, que está sendo implantado pela prefeitura nas ruas Nivaldo Braga e Olga Balster.

O trecho que será bloqueado tem cerca de 300 metros e é um dos acessos ao Jockey Plaza Shopping, ao Centro Universitário UniBrasil e à Linha Verde (Norte) para quem vem do Centro pela Avenida Victor Ferreira do Amaral. O bloqueio acontece na Rua 21 de Junho (entre a Nilvaldo Braga e a Olga Balster) e na Rua Olga Balster (entre a 21 de Junho e a Victor Ferreira do Amaral).

No local, serão executadas obras de drenagem, terraplenagem e pavimentação. A previsão é que o bloqueio dure cerca de 90 dias.

Para minimizar transtornos e evitar congestionamentos, a Superintendência de Trânsito (Setran) elaborou três opções diferentes de desvios para os motoristas. As novas rotas estarão devidamente sinalizadas com placas.

“São várias opções, mas procuramos indicar as vias com maior potencial de tráfego em que o motorista pode dirigir com mais segurança. Não indicamos vias locais, por exemplo, que são de acesso apenas para moradores e comerciantes”, explica o diretor de Planejamento e Operação da Setran, Pedro Darci da Silva Júnior.

Agentes de trânsito estarão no local nos próximos dias para orientar o trânsito na região.

Opções de desvios

Conheça os novos bloqueios para as obras do binário Nivaldo Braga e Olga Balster.

Para quem vem do Centro pela Victor Ferreira do Amaral

A primeira opção de desvio é acessar a Rua Nivaldo Braga, virar à esquerda na Antonia Reginato Vianna e seguir até a Marechal José Agostinho dos Santos, de onde terá acesso à Victor Ferreira do Amaral.

A segunda opção é seguir um pouco mais adiante na Avenida Victor Ferreira do Amaral, em seguida entrar à direita na Rua Hayton da Silva Pereira, virar à esquerda na Profª Antonia Reginato Vianna e seguir até a Marechal José Agostinho dos Santos, de onde também terá acesso à Victor Ferreira do Amaral.

Para quem vem do bairro Cajuru pela Rua Nivaldo Braga

Na Nivaldo Braga é preciso acessar à direita na Rua Osmário de Lima, em seguida, a Hayton da Silva Pereira, a Profª Antonia Reginato Vianna e a Marechal José Agostinho dos Santos, de onde terá acesso à Avenida Victor Ferreira do Amaral.

Binário

Quando estiver pronto, o binário vai organizar o fluxo de veículos entre as regiões impactadas pelo itinerário do BRT Leste-Oeste, facilitando o acesso ao novo Terminal do Capão da Imbuia.

A Rua Prof. Nivaldo Braga terá sentido único, a partir da Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã, em direção à Rua Miguel Caluf, no Cajuru. A Rua Prof. Olga Balster terá sentido oposto, da Rua Assma Karam Geara, no Cajuru, até a Victor Ferreira do Amaral.

