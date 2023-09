Curitiba é uma cidade grande e que tem uma quantidade expressiva de automóveis. A frota de veículos da capital paranaense é de 1.704.286, de acordo com o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022. Por isso, enfrentar o trânsito intenso da cidade é cansativo e pode ser considerado um desafio diário. E entre as várias queixas, os motoristas apontam que muitos semáforos de Curitiba não têm sincronia, aumentando significativamente os congestionamentos.

O motorista de aplicativo Leandro Fantazzini afirma que um contratempo que ele tem vivido na capital paranaense é a falta de sincronia dos semáforos. Por conta do abre e fecha desordenado, ele revela que já levou uma hora para cruzar a Avenida Visconde de Guarapuava, na pista sentido bairro. “Em Curitiba se anda de quadra em quadra”, comenta.

Trânsito de veículos é intenso na avenida. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Fantazzini conta que desde dezembro de 2022 percebeu que a abertura dos sinais constantemente está fora de ordem. “Isso acontece em todos os bairros de Curitiba, sem exceção” reclama. Ele também cita falta de sincronia nos semáforos da Rua Martim Afonso, na região do Bigorrilho, e na BR-277, na rota próxima ao Parque Barigui.

O motorista de aplicativo garante que andar em qualquer hora do dia virou um transtorno especialmente para quem trabalha nas ruas e percorre diariamente longos trajetos. “Não me conformo em ver engarrafamentos, até mesmo fora do horário de pico, pela simples falta de sincronia dos sinaleiros das principais avenidas e ruas da cidade”, desabafa.

Esse mesmo problema também é confirmado por outro leitor da Tribuna do Paraná, que preferiu não se identificar, e acrescentou outra situação que, segundo ele, prejudica a mobilidade urbana de Curitiba. Ele diz que o grande volume de semáforos específicos para pedestres na Avenida Comendador Franco, conhecida como Avenida das Torres, contribui para engarrafamentos.

O motorista ressalta que os pedestres devem sempre ter prioridade, mas ele acredita que deve existir alguma forma de resolver essa situação e diminuir as filas enormes de veículos que se formam todos os dias no trecho. “Com a instalação de passarelas se atenderia todos os envolvidos, priorizando a segurança do pedestre e a tão necessária mobilidade urbana”, sugere o leitor.

Como funciona a sincronização dos semáforos

Semáforo. Foto: AdobeStock

A engenheira especialista em tráfego Patrícia Schipitoski Monteiro relata que a sincronização dos semáforos é determinada por alguns fatores, como padrão de fluxo de veículos, distância entre os semáforos e até mesmo a cultura comportamental dos motoristas. Ela explica que dessa forma é possível avaliar se o comportamento do tráfego entre um semáforo e outro acontece “em bloco” ou se há dissipação do fluxo.

“Se os carros se deslocam de maneira mais agrupada, em pelotões, faz sentido implementar a “onda verde”, ou seja, sincronizar a abertura dos semáforos sequenciais, frequentemente com sistemas de semáforos com controle atuado (ou seja, com uso de tecnologias da informação), que já tem aplicação em avenidas curitibanas”, diz.

Patrícia completa que se os veículos não andam agrupados não é viável buscar a sincronização e é melhor trabalhar com a operação isolada, que determina a melhor programação semafórica para cada cruzamento, de maneira específica.

“Um outro aspecto é a priorização de vias principais. Usualmente, a coordenação dos semáforos de uma via – normalmente com os fluxos mais intensos – inviabiliza a sincronização de vias que são transversais a ela, mesmo que apresentem volumes de tráfego também”, assegura.

Apesar da possibilidade do semáforo aumentar o tempo de viagem, a engenheira relembra que o equipamento tem o objetivo de organizar o trânsito das cidades e possibilitar o fluxo de veículos em todas as ruas. Ela comenta que sem semáforos os congestionamentos em vias secundárias seriam ainda piores.

“De qualquer maneira, a principal causa dos congestionamentos são a grande quantidade de veículos simultâneos, muitas vezes sub-utilizados (com baixa ocupação, uma ou duas pessoas)”, conclui a especialista.

O que diz a prefeitura?

Em nota, a Superintendência de Trânsito (Setran) explica que os semáforos possuem programação de tempo com ciclos variáveis, conforme o horário, fluxo de veículos e largura da via. Ou seja, em horários de pico com fluxo intenso, o tempo é ajustado para melhorar a fluidez. Antes de programar os equipamentos, a Setran alega que faz um estudo do cruzamento.

“Nos cruzamentos da Visconde de Guarapuava, a programação semafórica além de considerar o fluxo/horário, também prioriza a passagem do transporte coletivo que transita pelas canaletas exclusivas que atravessam a avenida. Já a Avenida Comendador Franco é uma importante via de ligação com a região metropolitana, com características de fluxo rodoviário em uma área com forte adensamento urbano. Por isso, o tempo do semáforo deve ser dividido para atender esse alto fluxo de veículos e a travessia dos pedestres, com segurança”, diz nota.

A Setran também relembra que motoristas e pedestres podem encaminhar uma solicitação para a Central de Atendimento 156 quando identificarem problemas no trânsito.

