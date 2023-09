Ruas do bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, vão receber obras para a recuperação completa do pavimento. As vias beneficiadas são as ruas Odir Susin e Olímpio de Paula Xavier, no Conjunto Euclides da Cunha. Ao todo, serão pavimentados cerca de 600 metros, nos trechos que ligam as duas ruas com a Francisco Derosso, principal centro comercial do bairro.

Na Rua Odir Susin, a recuperação do pavimento acontece em 301 metros no trecho entre as ruas Olímpio de Paula Xavier e Francisco Derosso. Na Olímpio de Paula Xavier, as melhorias alcançam 279 metros entre a Francisco Derosso e a Rua dos Pioneiros.

Livres da poeira, lama e buracos

Ruas Olimpio de Paula Xavier e rua Odir Susin, no Alto Boqueirão, recebem novo asfalto. Foto: Daniel Castellano / SMCS

Com a conclusão das obras ainda nesta semana, de acordo com a prefeitura de Curitiba, os moradores devem ficar livres do excesso de poeira, buracos nos trajetos de circulação, acúmulo de lama em períodos mais intensos de chuva, formação de poças da água, desnível das ruas e riscos de acidentes no local.

“Além de trazer mais conforto para circular pelas ruas, esse pavimento vai valorizar nossos imóveis”, disse o cabelereiro Eneas Ramos, morador há 16 anos do Conjunto Euclides da Cunha.

Do mesmo modo, pensa a comerciante Eliane Gonçalves, moradora há 45 anos do bairro. “Esse é um pedido antigo da nossa comunidade, vai melhorar muito a qualidade de vida de todos os moradores, mas principalmente das crianças, de quem anda de cadeira de rodas e de muletas, precisa circular com carrinhos de bebê, dos idosos”, declarou.

Execução dos serviços

Foto: Daniel Castellano / SMCS

Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), as melhorias integram o programa Asfalto Novo. “São obras importantes, solicitadas pela população, que oferecem segurança e qualidade nos deslocamentos dos motoristas e das pessoas que circulam com o transporte coletivo, além de valorizar os entornos”, diz Rodrigo Araújo Rodrigues.

Trabalham no local, segundo Jhonaton Camargo, responsável terceirizado pela equipe de pavimentação, desde 30 de agosto, 12 pessoas. Os serviços incluem a reperfilagem (inserção da primeira camada asfáltica), levantamento das grelhas dos bueiros feito por outra equipe e o recapeamento ou pavimentação final, com previsão de término ainda esta semana.

“As ruas estavam bem deterioradas quando chegamos, com muitos buracos e poeira por todo o lado. Agora, elas ficarão novinhas e bem alinhadas para uso qualificado dos moradores”, disse.

Para a execução dos trabalhos, são usados cinco equipamentos. Um rolo de pneu, uma chapa-chapa, uma retroescavadeira acabadora, um caminhão espaçador e um passa-piche, conhecido, popularmente, como burro preto.

