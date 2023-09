O asfalto remendado no bairro São Braz, em Curitiba, é alvo de reclamação de moradores da região. Um leitor procurou a Tribuna para relatar que a rua Ney Romanó, no cruzamento com a rua Antônio Venski, virou cenário de obra inacabada, com apenas alguns pedaços de asfalto refeito.

“A Prefeitura recapeou um pedaço e esqueceu do resto”, afirma o leitor que está indignado com a situação. De acordo com a reclamação, a rua é importante e está na rota do transporte coletivo, já que a linha de ônibus Fernão Dias passa diariamente pelo trecho.

“Os moradores pedem, simplesmente, que os trabalhos sejam concluídos de forma digna. As obras municipais proliferam por Curitiba inteira, será que só nós fomos esquecidos?”, questiona.

Em nota, a Secretaria Municipal de Obras Públicas de Curitiba (SMOP) afirma que o que aconteceu na via foi um serviço emergencial de recuperação de pavimento, com operação tapa-buraco em um trecho danificado da rua Ney Romanó. O reparo nos pontos necessários foi realizado pelo Distrito de Manutenção Urbana da Regional Santa Felicidade.

“São prioritárias para a recuperação do pavimento as vias que servem de rota ao transporte coletivo e endereços de grande fluxo para o comércio e serviços. Também entram nesse elenco de intervenções as vias apontadas como prioritárias pela população da Regional nas reuniões do Fala Curitiba, em que são definidas as dotações orçamentárias para a execução de obras e serviços municipais”, diz comunicado.

Foto: Atila Alberti

A SMOP também relembra que a população pode enviar reclamações e sugestões sobre obras e outros problemas urbanos pela Central de Atendimento 156 ou procurando a administração regional.

