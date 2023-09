O vídeo de uma câmera de monitoramento de um prédio na Travessa da Lapa, no Centro de Curitiba, mostra o acidente entre dois ônibus do transporte coletivo que aconteceu no sábado (9), no cruzamento da via com a Avenida Visconde de Guarapuava, e que deixou pelo menos 40 pessoas feridas.

Na gravação é possível ver o momento em que os ônibus batem e também atingem um poste. O biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso estava passando pela Travessa da Lapa e o articulado da linha metropolitana Fazenda Rio Grande/Curitiba transitava na avenida.

+ Leia mais: Chamas em chaminé de churrascaria tradicional de Curitiba causam apreensão; assista

Nesta segunda-feira (11), a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) informou que abriu o inquérito para apurar as causas do acidente. Os passageiros e os motoristas serão ouvidos nos próximos dias.

+ Veja também: Prefeito Rafael Greca fica desolado com acidente dentre ônibus

Uma mulher de 43 anos foi a vítima mais grave. Ela ficou com a perna presa às ferragens e teve o pé amputado. A passageira continua internada no Hospital do Trabalhador e está estável. Além dela, outra vítima segue no Hospital Evangélico Mackenzie. Os outros envolvidos já foram liberados.

Você já viu essas??

LUTO!! Morre empresário que foi dono de tradicional restaurante árabe de Curitiba Família!! ENCONTRO ÉPICO! Netos reproduzem foto de 60 anos atrás! Credo, que delícia!! Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba