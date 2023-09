A Polícia Civil do Paraná (PCPR) abriu nesta segunda-feira (11) o inquérito para investigar o acidente entre dois ônibus do transporte coletivo que ocorreu no sábado (9), no centro de Curitiba, e deixou mais de 40 pessoas feridas. A apuração está sendo realizada pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) da capital.

O delegado Edgar Santana, responsável pelo caso, explicou que as vítimas envolvidas no acidente vão ser chamadas para depor nos próximos dias. Ele também reforçou que os passageiros que não foram identificados compareçam até a delegacia para relatarem o ocorrido.

“A Polícia Civil também já solicitou imagens do sistema de monitoramento do interior dos coletivos e estamos buscando imagens do sistema de monitoramento do local. Essas imagens, na sequência, serão remetidas ao Instituto de Criminalística para que formalize a dinâmica do acidente”, diz Santana.

Além dos passageiros, os motoristas dos dois ônibus vão ser chamados para prestar depoimento nos próximos dias. Depois de coletar todas as provas, a Dedetran vai analisar a condição de encerrar o inquérito e verificar se é possível apontar algum tipo de negligência por parte dos motoristas envolvidos.

O acidente entre os coletivos

O colisão de um biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso e um articulado da linha metropolitana Fazenda Rio Grande/Curitiba aconteceu por volta das 6 horas de sábado (9), entre a Avenida Visconde de Guarapuava e a Travessa da Lapa.

A vítima que ficou em estado mais grave foi uma mulher de 43 anos. A perna da passageira ficou presa às ferragens do ônibus e ela teve o pé amputado. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital do Trabalhador, onde passou por uma cirurgia no fim da manhã de sábado.

Além dela, conforme informações do Corpo de Bombeiros, ao menos 15 pessoas ficaram machucadas, mas sem risco de morte e outras 25 foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves. Já outros quatro passageiros recusaram atendimento médico.

Os passageiros foram levados para os hospitais Cajuru, Evangélico e do Trabalhador, em Curitiba, e para o Hospital São José, na região metropolitana da capital.

Como estão as vítimas do acidente

Nesta segunda-feira (11) uma pessoa segue internada no Hospital Evangélico Mackenzie e a mulher que teve o pé amputado continua no Hospital do Trabalhador. Os dois pacientes estão estáveis. Os outros envolvidos na colisão já foram liberados.

O que falaram as autoridades

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, usou as redes sociais para falar sobre o grave acidente no Centro da capital. Ele afirmou que o ônibus metropolitano furou o semáforo e atingiu o biarticulado. “Determinei apuração da responsabilidade pela câmara de bordo do biarticulado curitibano. Margarita [esposa de Greca] e eu estamos desolados, mas o SUS curitibano foi ágil e eficiente”, escreveu.

A Prefeitura de Fazenda Rio Grande também se pronunciou sobre o caso. Em comunicado lamentou a situação e reforçou que a prioridade era garantir atendimento médico aos envolvidos. “O prefeito Marco Marcondes está em contato direto com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, para investigar as circunstâncias desse acidente”.

Em nota, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) lamentou o ocorrido e informou que priorizou o atendimento das vítimas após o acidente. A Urbanização de Curitiba (Urbs) relatou que o ônibus possui câmeras que serão analisadas e repassadas para as autoridades competentes.

