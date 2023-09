O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, se manifestou sobre o grave acidente entre dois ônibus do transporte coletivo que aconteceu na manhã deste sábado (9), entre a Avenida Visconde de Guarapuava e a Travessa da Lapa, no Centro da capital.

Em comunicado nas redes sociais, Greca afirma que um ônibus metropolitano furou o semáforo, no cruzamento da avenida com a canaleta do biarticulado. De acordo com ele, foram 44 vítimas, que foram encaminhadas aos hospitais Evangélico, Cajuru e do Trabalhador. O número de vítimas foi atualizado pela PM para 45.

#AcidenteGravíssimo Um Ônibus Metropolitano furou o sinal onde a Avenida Visconde de Guarapuava encontra a canaleta do Biarticulado. Até o momento foram contabilizadas 44 vítimas, que foram encaminhadas aos hospitais Hospital Evangélico, Cajuru e do Trabalhador + pic.twitter.com/gj4COXWWBM — Rafael Greca (@RafaelGreca) September 9, 2023

“Determinei apuração da responsabilidade pela câmara de bordo do biarticulado curitibano. Margarita [esposa de Greca] e eu estamos desolados, mas o SUS curitibano foi ágil e eficiente”, escreveu o prefeito.

A batida foi entre um biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso e um articulado da linha Fazenda Rio Grande/Curitiba.

Dezenas de feridos

O Corpo de Bombeiros informou que 14 pessoas ficaram gravemente feridas e outras 26 foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves. Uma mulher ficou presa às ferragens e teve o pé amputado. Ela está gravemente ferida e corre risco de morte. Já outros passageiros recusaram encaminhamento.

O acidente também deixou 2,1 mil residências sem luz na região. A Copel trabalha para reestabelecer a energia dos locais afetados. A previsão é de que o trabalho se estenda durante a tarde deste sábado (9).

