Um acidente entre dois ônibus do transporte coletivo de Curitiba deixou 45 pessoas feridas, de acordo com boletim da Polícia Militar (PM). A colisão ocorreu na manhã deste sábado (9), entre a Avenida Visconde de Guarapuava e a Travessa da Lapa, no centro da capital.

A batida foi entre um biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso e um biarticulado da linha Fazenda Rio Grande/Curitiba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 14 pessoas ficaram gravemente feridas e outras 26 foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves. Uma mulher ficou presa às ferragens e teve o pé amputado. Ela está gravemente ferida e corre risco de morte. Já outros quatro passageiros recusaram encaminhamento.

A Copel também precisou ser acionada para o local do acidente, pois a colisão derrubou alguns postes. Os fios elétricos caíram nos ônibus, dificultando o resgate das vítimas.

Ruas bloqueadas em Curitiba

A superintendência de Trânsito (Setran) de Curitiba bloqueou o acesso que liga a Avenida João Negrão com a Visconde de Guarapuava. Não há previsão para a liberação do trecho.

