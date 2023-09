O acidente entre dois ônibus do transporte coletivo registrado na manhã deste sábado (9), no centro de Curitiba, deixou 2,1 mil domicílios da região sem luz. Na colisão, os veículos atingiram e derrubaram alguns postes.

A batida de um biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso e um articulado da linha Fazenda Rio Grande/Curitiba ocorreu entre a Avenida Visconde de Guarapuava e a Travessa da Lapa e deixou 45 pessoas feridas.

A Copel informou que ainda há 1,1 mil imóveis sem luz. A equipe de manutenção está trabalhando no local e a previsão é de que os reparos para a recomposição da rede elétrica sigam até o final da tarde deste sábado.

De acordo com a Copel, após a retirada do ônibus será avaliada a possibilidade de reduzir o trecho afetado.

O Corpo de Bombeiros informa que 14 pessoas ficaram gravemente feridas e outras 26 foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves.

Uma mulher ficou presa às ferragens e teve o pé amputado. Ela está gravemente ferida e corre risco de morte. Já outros quatro passageiros recusaram encaminhamento.

A superintendência de Trânsito (Setran) de Curitiba bloqueou o acesso que liga a Avenida João Negrão com a Visconde de Guarapuava. Não há previsão para a liberação do trecho.

