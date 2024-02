Mercedes-Benz Accelo é a “Marca de Caminhão Leve”

Novamente, a Mercedes-Benz do Brasil é a maior ganhadora do Prêmio Lótus Campeão de Vendas, iniciativa da Editora Frota & Cia. A Empresa venceu 7 categorias na edição 2024, sendo 4 de caminhões e 3 de ônibus. Esta tradicional premiação, que chega a 31 anos, tem como base os dados de emplacamento do Renavam 2023 informados por Anfavea e Fenabrave.

Nas categorias de caminhões, a Mercedes-Benz venceu em: “Marca de Caminhão Leve”, com a Linha Accelo; “Caminhão Leve”, com Accelo 1016; “Caminhão Semipesado 4×2”, com Atego 1719 e “Caminhão Pesado até 400 cv”, com Atego 2730 6×4. Reafirmando sua liderança histórica nas vendas de ônibus no Brasil, a Mercedes-Benz, mais uma vez, conquistou a categoria “Marca de Chassi de Ônibus” no Prêmio Lótus 2024. Além disso, também foi vencedora em “Marca de Chassi Urbano” e “Marca de Chassi Rodoviário”.

“Essa premiação muito nos orgulha. Mantivemos a nossa marca entre os líderes de vendas e de participação de mercado, o que ressalta o excelente desempenho, comprometimento e determinação das equipes da Fábrica e da Rede de Concessionários”, afirma Jefferson Ferrarez, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. “Isso se deve também ao compromisso com os clientes e com suas demandas e necessidades. Sempre estaremos ao lado de quem transporta carga por esse imenso País. Não deixamos de ampliar e modernizar nosso portfólio de produtos e serviços, o que fortalece ainda mais a confiança que os clientes têm na nossa marca e em tudo o que entregamos a eles. Afinal, As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e traz a solução”.

“Nosso time igualmente está muito orgulhoso e satisfeito”, destaca Walter Barbosa, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “A preferência dos clientes por nossos chassis de ônibus, tanto para o transporte urbano como rodoviário, fretamento e turismo, deve-se a vários atributos amplamente reconhecidos no mercado, como alta performance, baixo consumo de combustível, excelente custo operacional, ampla disponibilidade e confiabilidade nas mais variadas demandas do transporte de passageiros. Além disso, oferecem alto valor de revenda e uma de Rede de Concessionários dedicada, onde o cliente tem facilidade para encontrar peças de reposição e um amplo portfólio de serviços especializados”.

“Além das consagradas famílias de micro-ônibus LO, urbanos e rodoviários OF e O 500, agregamos ao nosso portfólio o eO500U, chassi de ônibus elétrico urbano a baterias, cujas primeiras entregas a empresas da cidade de São Paulo já começaram a acontecer”, diz Walter Barbosa. “Ou seja, sempre trazemos produtos para as novas demandas e tendências de mercado, o que é o caso da eletromobilidade no transporte coletivo”.

Mercedes-Benz mantém liderança histórica nas vendas de ônibus

Em 2023, a Mercedes-Benz manteve sua histórica liderança de 67 anos nas vendas de ônibus no Brasil, conquistando 55% de participação de mercado no segmento acima de 8 toneladas de PBT – peso bruto total. No acumulado do ano, a marca emplacou 11.221 unidades.

No segmento urbano, essa liderança é ainda mais expressiva: são 6.939 ônibus Mercedes-Benz emplacados em 2023, alcançando a liderança com cerca de 80% de market share. No segmento rodoviário, o 1º lugar foi consolidado com quase 60% de participação e emplacamento de 2.256 unidades.

Accelo e Atego repetem premiações em caminhões

Importante destaque da Mercedes-Benz no Prêmio Lótus deste ano é a conquista do Accelo, pela quinta vez consecutiva, como “Marca de Caminhão Leve”. Foram 4.876 unidades da Linha Accelo emplacadas em 2023, o que resulta em 54% de market share nesse segmento no ano passado. Com 1.642 unidades emplacadas em 2023, o Accelo 1016 conquistou o prêmio de “Caminhão Leve” do ano.

A linha Atego venceu duas categorias. O modelo 1719 foi vitorioso entre os semipesados 4×2 com 2.024 caminhões emplacados. Já o Atego 2730 6×4, com 1.729 unidades emplacadas, foi o pesado do ano até 400 cv.

Accelo é um caminhão à frente do seu tempo

“Estamos muito honrados e satisfeitos com esse novo reconhecimento ao Accelo, que se consolida, cada vez mais, como solução de mobilidade e sustentabilidade”, diz Jefferson Ferrarez. “Nosso ágil e eficiente caminhão contribui para otimização das operações de distribuição urbana, bem como de carga e descarregamento nas ruas das cidades e nas curtas distâncias rodoviárias e rurais. Com base na avançada tecnologia BlueTec 6, o Accelo reduz as emissões de poluentes, melhorando a qualidade do ar e preservando o meio ambiente”.

O Accelo inovou no mercado com o conceito de cabina home office, com interior parecido ao de um automóvel. Isso inclui vários porta-objetos, encosto reclinável tipo mesa, volante similar ao de um automóvel, coluna de direção regulável, cintos de segurança de três pontos, painel com computador de bordo e sistema de diagnose, vidros elétricos, espelho com regulagem elétrica, ar condicionado e cobertura de degraus. Além ainda de oferecer a versão cabina estendida.

“Outro destaque do Accelo está no fato de que esta foi a primeira linha de caminhões leves a comercializar o câmbio automatizado”, diz Jefferson Ferrarez. “Por isso, esse caminhão da nossa marca está sempre à frente de seu tempo, cada vez mais atualizado para atender às necessidades do mercado e oferecer mais valor ao cliente”.

A linha Mercedes-Benz Accelo, compatível com a legislação Proconve P8 (Euro 6), é formada pelos modelos leves Accelo 817 e Accelo 1017 e pelo Accelo 1317 6×2, da categoria de caminhões médios. Eles são equipados com o motor mais robusto do mercado, o que é muito importante nas severas operações de distribuição urbana e na circulação no interior dos bairros. Além disso, são indicados para viagens intermunicipais e transporte em áreas rurais, além de curtas distâncias rodoviárias.

O motor OM 924 LA com tecnologia BlueTec 6 oferece potência de 163 cavalos a 2.200 rpm, com torque de 610 Nm entre 1.200 e 1.600 rpm. Isso se traduz em melhor desempenho e mais agilidade no trânsito das cidades e nas rodovias.

O trem de força é um diferencial de mercado do Accelo. O motor Euro 6, sem EGR, preserva a robustez que os clientes já conhecem e aprovam. O mesmo se aplica ao câmbio Mercedes-Benz G70 de 6 marchas em duas versões: automatizada e manual com trambulação a cabo. Além de propiciar mais conforto ao condutor do veículo, o Mercedes-Benz G70 exige menor esforço do motorista e assegura economia no consumo de diesel devido à inteligência das trocas de marcha.

Novo Atego atende às demandas dos clientes

“Com novo design, os caminhões médios, semipesados e extrapesados da Linha Atego 2024 ganham ainda mais evidência nas estradas, nas ruas e também fora-de-estrada por sua modernidade, reforçando uma identidade visual alinhada às famílias de extrapesados Actros e Arocs. Além disso, essa novidade assegura maior robustez e menor custo de manutenção para os nossos clientes, valorizando sua frota e aumentando o valor de revenda do veículo”, afirma Jefferson Ferrarez.

De acordo com o executivo, a renovação do Atego é mais um resultado concreto do compromisso “As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e traz a solução”. “Isso também é confirmado pelo lançamento de dois caminhões vocacionais: Atego 1729 compactador de lixo e Atego 1733 bombeiro. Ou seja, continuamos avançando sempre. A gente não para de evoluir e de inovar. Essas novidades chegam ao mercado no momento especial em que o Atego completa 20 anos no Brasil. Uma linha de caminhões com a estrela de três pontas, com permanente sucesso junto a frotisas, transportadores e autônomos por sua versatilidade de aplicação e flexibilidade na oferta de diversos modelos, versões e itens de configuração. Dessa forma, atende todas as demandas dos nossos clientes com qualidade e rentabilidade”.

Mercedes-Benz é a maior ganhadora do Prêmio Lótus

Com as sete conquistas deste ano, a Mercedes-Benz se consolida como a maior ganhadora da história do Prêmio Lótus, organizado pela Frota&Cia, uma das revistas mais tradicionais do segmento de veículos comerciais no País, o que confere qualidade e credibilidade a este levantamento anual de emplacamentos informados pela Anfavea e Fenabrave. São cerca de 200 prêmios conquistados pela Mercedes-Benz em 31 anos, refletindo o êxito da Empresa em buscar a satisfação permanente dos seus clientes.