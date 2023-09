A adolescente Ketelin Melissa, de 14 anos, está desaparecida desde a última quarta-feira (6), em Curitiba. A jovem mora com a mãe Islaine Febronio, na Rua Doutor Nelsom Berno, no bairro Prado Velho.

De acordo com o relato de Islaine, as duas jantaram juntas em casa, na noite de quarta. Depois da refeição, a adolescente saiu sem falar nada, mas a mãe achou que ela tinha ido para a casa da tia ou da avó, que ficam no mesmo terreno.

Após cerca de meia hora, Islaine foi chamar Ketelin para dormir e, neste momento, descobriu que a jovem não estava em nenhuma das residências do terreno.

Desde então, a menina não voltou para casa e nem entrou em contato com a mãe. A família fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil (PCPR) e está desesperada em busca da jovem. Ketelin não levou o celular e a mãe não sabe o que pode ter acontecido. Amigos e vizinhos também não tiveram notícias da adolescente.

Ajude com informações

Quem tiver informações sobre Ketelin pode entrar em contato com a família pelos telefones: (41) 99808-4936, (41) 99903-5223 e (41) 99571-3904.

Ketelin tem 14 anos. Foto: Arquivo pessoal

