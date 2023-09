Um dos mais conhecidos do ramo, o Park Tupã vai fechar depois de 48 anos de atividades. O anúncio foi feito pelo parque de diversões itinerante, que resolveu encerrar os trabalhos depois da morte de Hugo Aloísio Mayer, fundador do empreendimento.

LEIA MAIS – Foo Fighters faz o melhor show de 2023 de Curitiba: veja como foi o espetáculo

Aos 72 anos, Mayer morreu em 14 de março de 2023. Em 2020, em uma entrevista para a Tribuna do Paraná, ele contou como surgiu o Park Tupã e revelou que abrir o empreendimento era um dos seus maiores sonhos.

Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná Park Tupã fez várias temporadas em Curitiba. Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná

VIU ESSA? Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba

Sinônimo de diversão para diferentes gerações

O parque de diversões era bastante conhecido no sul do Brasil. A primeira vez que esteve em Curitiba foi no ano de 1995. Na época, o Tupã contava com 12 brinquedos e permaneceu na capital paranaense por dois meses.

Conquistando uma boa clientela e garantindo diversão por onde passava, o local ficou conhecido como um dos maiores parques itinerantes do país, especialmente pelo público do Paraná, Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Hugo Alioso Mayer, fundador do parque, morreu em março deste ano. Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná

Quando o Park Tupã encerra as atividades

O Park Tupã está instalado na Avenida Praia de Belas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com informações dos responsáveis pelo negócio, esse é o último local em que o parque vai funcionar. As atividades encerram em 15 de outubro.

Você já viu essas??

EITAAAA Estações-tubo em Curitiba serão desativadas temporariamente SE LIGA, MOTORISTA Trecho campeão em multas de trânsito! Você já passou ou vai passar um dia! TÁ TENSO!! Desabafo!!! Empresária de Curitiba não aguenta mais clientes sendo espantados!