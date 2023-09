Não é notícia repetida!! Novamente uma grávida entrou em trabalho de parto durante um show no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Após o nascimento do Luan, durante o show do Metallica em maio do ano passado, desta vez foi a vez da pequena Catarina começar a vir ao mundo justamente no aquecimento do show do Foo Fighters, na noite desta quinta-feira, no Couto Pereira.

Segundo o jornal Meio Dia Paraná, da RPC, a mãe da Catarina estava com 38 semanas de gestação e tinha a aprovação do médico de Ponta Grossa, de onde é a família, para que eles viessem ao show em Curitiba. A previsão é que Catarina nascesse apenas na semana que vem. Porém, durante o show da banda Garbage, instantes antes de começar o show do Foo Fighters, vieram as contrações.

“No dia anterior a gente fez uma consulta para ver se estava tudo bem e, em princípio, estava tudo bem e com a cesárea agendada para terça-feira que vem. Quando tinha iniciado a segunda banda os incômodos ficaram muito frequentes e fomos até o atendimento médico do estádio”, explicou o pai Willian dos Santos, para a reportagem do Meio Dia Paraná, da RPC. Assim que o atendimento foi feito os médicos constataram o trabalho de parto e a família foi levada ao Hospital das Clínicas, pertinho do show.

Juliano Silva, responsável pelo atendimento e coordenador da equipe médica do show também estava de plantão no nascimento durante o show do Metallica. “Agora nessa segunda fase apareceu uma super surpresa pra gente quando veio a situação de um possível trabalho de parto. A equipe atendeu o mais breve possível e encaminhou para o centro médico e rapidamente conseguimos fazer a remoção para o centro de referência”, explicou. Catarina veio ao mundo 00:40, após o fim do show do Foo Fighters. A família passa bem.

Foto: Marcelo Andrade/Especial para a Tribuna

