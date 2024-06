Com novas emoções e quase 10 anos após a estreia do primeiro filme, “Divertida Mente 2”, a tão aguardada continuação da história de Riley Andersen, finalmente chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20). Com salto temporal significativo, a garota, agora dublada por Isabella Guarnieri, está dois anos mais velha e enfrenta os desafios da adolescência e do ensino médio.

À medida que Riley amadurece, sua sala de controle mental também evolui, abrindo espaço para uma surpresa emocionante: novas emoções que prometem encantar tanto adultos quanto crianças!

Emoções do primeiro filme de Divertida Mente

No primeiro filme, conhecemos cinco emoções básicas: Alegria, Tristeza, Raiva, Nojo e Medo, que acompanham Riley, uma criança de 11 anos, ao longo de sua infância. Após mudar de cidade, sua vida se desestabiliza, enquanto um incidente na sala de controle de seu cérebro exclui Alegria e Tristeza da gestão de suas emoções, impactando o comportamento da garota.

Novas emoções de Divertida Mente

No segundo filme, Riley, uma adolescente de 13 anos, com a chegada da puberdade e o início da transição para a vida adulta, passa a ter novas emoções, complicando o que antes já não era fácil. Conheça, a seguir, quais são essas novas emoções da personagem!

Assista ao trailer do filme:

1. Ansiedade

A ansiedade reflete as preocupações e medos intensificados que surgem com a nova fase da vida de Riley.

2. Tédio

O Tédio representa os momentos de desinteresse e a busca por significado que frequentemente acompanham a adolescência.

3. Vergonha

A Vergonha expressa as inseguranças e a autocrítica que surgem enquanto Riley continua a construir sua identidade.

4. Inveja

Essa personagem representa os comparativos e os desejos gerados pelas interações sociais durante a adolescência.

