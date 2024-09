Mega obra no litoral do Paraná muda acesso ao Ferry Boat. Como vai ficar?

A obra da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, está alterando o tráfego de veículos na Avenida Antônio dos Santos Miranda, na região do Morro das Caieiras, em Guaratuba.

Dentre as alterações no trânsito, estão a implementação do sentido único na Avenida Antônio dos Santos Miranda, que liga o centro da cidade ao acesso ao ferry-boat, além de uma faixa única exclusiva de acesso aos moradores até o bairro de Caieiras.

No sentido contrário, quem vai do ferry-boat em direção ao centro de Guaratuba deve acessar a Avenida Marechal Hermes, que tem o trânsito em duas faixas.

A alteração viária no acesso à Ponte de Guaratuba, bem como a instalação de placas de sinalização, além de outras ações, faz parte de um cronograma de obras na região do Morro das Caieiras.

“No dia 9 de setembro, colocamos barreiras físicas e começamos a instalação dos tapumes para isolar a área onde as máquinas irão operar. Mantemos um compromisso constante com as melhores práticas de engenharia e o cumprimento das normas de segurança, com o objetivo de minimizar os impactos no trânsito, garantindo a segurança dos usuários e assegurando que a obra avance dentro dos prazos estipulados”, disse a engenheira do DER/PR, Larissa Vieira.

OBRA

A Ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

Até o momento, foram concretadas oito estacas do trecho pré-moldado e dez estacas do trecho estaiado, totalizando 18 estacas, além de 17 vigas longarinas e duas vigas travessas. No fim de agosto, a obra chegou a 17,7% de conclusão.

