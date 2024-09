Vice de Pimentel, deputado bolsonarista ganha direito de resposta sobre acusação de ser antivacina

O juiz Marcelo Mazzali, da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, cedeu ao candidato à prefeito Eduardo Pimentel (PSD) o direito de resposta, nesta segunda-feira (23), no horário eleitoral de Luciano Ducci e Goura. O motivo seria uma vinculação que o candidato a vice-prefeito da chapa de Pimentel, Paulo Martins, teria sido contrário à vacina da covid-19.

Na decisão, o juiz julgou procedente o pedido para conceder o direito de resposta aos representantes pelo prazo de 1 minuto (mediante agrupamento de duas inserções de 30 segundos) para veiculação no horário eleitoral gratuito dos representados em cada uma das emissoras de televisão, determinou o magistrado.

“Eduardo e Paulo Martins defendem a vacinação e a ciência. Ao faltar com a verdade, o candidato adversário transmitiu informações inverídicas ao eleitorado, prejudicado o processo democrático”, informou a chapa encabeçada por Pimentel.

E aí Ducci e Goura?

Em nota, a equipe Ducci +Goura informou que entrou com recurso na 4ª Zona Eleitoral de Curitiba. “Da sentença exarada pela 4ª Zona Eleitoral de Curitiba ainda cabe recurso, já interposto na manhã de hoje (segunda-feira). É certo que a postura do candidato a vice-prefeito pela chapa da situação foi contrária à vacina Coronavac e a favor do uso de medicamentos cuja eficácia não havia sido comprovada, fatos facilmente verificáveis em simples consulta nos mecanismos de busca da internet e que constam a exaustão nos autos do processo. Entendemos que é direito do eleitor curitibano realizar sua escolha com todas as informações disponíveis, tese que é defendida pela equipe dos recorrentes Ducci + Goura. Assim, espera-se que a sentença seja reformada pela Justiça Eleitoral paranaense”, diz a nota.