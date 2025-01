Homem-Aranha volta a agir em Curitiba e invade condomínio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

De novo no crime

O “Homem-Aranha” do crime voltou a agir em Curitiba. Na madrugada de quinta-feira (23), no bairro Ahu, em Curitiba, o homem que acumula mais 90 passagens pela polícia, entrou em três imóveis e furtou diversos produtos

A ação do “Peter Parker” ocorreu em um condomínio na Rua Eça de Queiroz, aproveitou às janelas abertas para entrar nos imóveis. Para retirar os itens, o rapaz utilizou uma corda feita com lençóis e roupas, a famosa “tereza”, gíria dos presos que se refere a um trançado feito com tecidos rasgados. Após essa nova atividade, o “Homem-Aranha” fugiu e não foi localizado.

No começo de janeiro, o homem invadiu apartamentos no bairro Vila Izabel, levando uma televisão de 70 polegadas.

Homem-Aranha das antigas?

A Polícia Civil do Paraná investiga se o assaltante é o mesmo que já foi preso outras vezes, tendo 90 passagens pela polícia. A Tribuna do Paraná noticiou em 2018, a última prisão, quando foi detido no Jardim Jurema, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O histórico de prisões começou em 2003.