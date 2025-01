Homem-Aranha do crime! Homem é flagrado escalando apartamento para furtar televisão; Vídeo!

O “Homem-Aranha” do crime está em Curitiba. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) busca prender um homem que escalou a fachada de prédios para cometer furto em apartamentos. O ataque mais recente do “homem-aranha” foi no bairro Vila Izabel, na última terça-feira (07), quando ele furtou uma televisão de 70 polegadas. Câmeras de segurança flagraram toda a ação do marginal, que invadiu o local de cara limpa.

As imagens mostram “Peter Parker” do crime caminhando a estrutura de dois prédios. Lá, ele escalou até o segundo andar e entrou pela janela de um apartamento. Dois moradores estavam dentro do apartamento, mas não perceberam a presença do homem. (Assista ao vídeo abaixo)

Na sequência, ele conseguiu deixar o local pela porta da frente com a televisão, pois a chave estava na fechadura. Além da televisão o ladrão também levou algumas bolsas, mas elas foram encontradas nas imediações dos prédios. Para fugir do bairro, ele teria usado um carro verde. Assista:

Segundo a Polícia Civil, na mesma madrugada, o homem escalou até o quarto andar de outro prédio na mesma rua e invadiu outro apartamento. Ainda não se sabe se houve roubo nesse outro apartamento. Uma tatuagem na mão de uma aranha pode ajudar na investigação.

Homem-Aranha das antigas?

A Polícia Civil do Paraná investiga se o assaltante é o mesmo que já foi preso outras vezes, tendo 90 passagens pela polícia. A Tribuna do Paraná noticiou em 2018, a última prisão, quando foi detido no Jardim Jurema, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O histórico de prisões começou em 2003.