Nota Paraná premia morador da Grande Curitiba com R$ 100 mil

O programa Nota Paraná, que premia consumidores que colocam o CPF na nota no momento das compras no Paraná premiou um morador de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, com R$ 100 mil. O ganhador do primeiro sorteio de 2025 gastou apenas R$ 230 no último mês de setembro — valor que gerou dois bilhetes para participar do sorteio.

Ao todo, o sorteio realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) contou com 3,1 milhões de participantes, que totalizaram mais de 29,1 milhões de bilhetes. Assim, o morador do bairro Canelão começou o ano com a conta recheada.

Para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, isso mostra o quanto cada nota fiscal faz diferença. “Não importa se é uma compra grande ou pequena, o importante é sempre pedir o CPF na nota fiscal para participar dos sorteios”, diz. “O ganhador de Itaperuçu tinha apenas uma única nota e dois bilhetes e agora vai sair com R$ 100 mil no bolso”.

Nota Paraná teve mais prêmios menores

Já o segundo prêmio do Nota Paraná, de R$ 50 mil, foi para um consumidor da zona rural de Três Barras do Paraná, na região Sudoeste. Com 110 bilhetes, ele pediu o CPF em 14 notas fiscais no período.

Além disso, o primeiro sorteio do programa em 2025 premiou ainda 100 consumidores com R$ 1.000 e outros 35 mil com R$ 50. Somados, os valores totalizam R$ 2 milhões entregues apenas a pessoas físicas.

Entidades faturaram prêmios

Também foram sorteados R$ 2,2 milhões para entidades sociais de todo o Estado e mais R$ 800 mil via Paraná Pay. Para participar deste sorteio é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site ou no aplicativo.

Nota Paraná de R$ 1 milhão

O próximo sorteio do Nota Paraná será no dia 06 de fevereiro e será especial. De acordo com a nova regulamentação do programa, os sorteios de fevereiro, maio, agosto e dezembro contam com o prêmio máximo de R$ 1 milhão — o que significa que algum paranaense terá motivos de sobra para curtir o próximo carnaval.

Como participar do Nota Paraná?

Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.