Curitiba pode sofrer mudança brusca no tempo neste fim de semana

O avanço de uma frente fria pelo Sul do país neste sábado (25), vai deixar o tempo instável em diversas regiões paranaenses. Em Curitiba, apesar do sol logo cedo, existe chance de chuva já a partir do meio da tarde, inclusive tem alerta amarelo para tempestade.

Segundo o Simepar, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas atuam ao longo do dia em todo o Paraná, ou seja, as condições são favoráveis para temporais localizados.

Para a capital, o alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está vigente até 10 horas de domingo (26). O comunicado informa da chance de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h, e queda de granizo. O alerta também deve atingir o Litoral.

E o domingo?

No domingo, um sistema de baixa pressão se intensifica sobre o Paraguai, aumentando a instabilidade no Paraná. Novamente, áreas de instabilidade com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas avançam pelas regiões paranaenses ao longo do dia. Na faixa litorânea, chuvas contínuas no decorrer da madrugada e manhã, provocam acumulados significativos na região.

Em Curitiba, o acumulado não deve ser intenso, com 5.2 mm de previsão do Simepar. Já a temperatura, máxima de 25°C.