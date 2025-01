Alexandre Pires agita Matinhos com 67 mil pessoas sob chuva

A noite de sexta-feira (24) em Matinhos foi marcada por um verdadeiro espetáculo musical, quando Alexandre Pires trouxe seu “Baile do Nego Véio” para a Arena Verão Maior Paraná de Caiobá. Nem mesmo a chuva forte que caiu durante boa parte da noite foi capaz de diminuir o ânimo das 67 mil pessoas presentes.

Por duas horas, o cantor mineiro e sua banda entregaram uma performance repleta de hits dos anos 90, época em que Alexandre era vocalista do Só Pra Contrariar. Sucessos como “Que Se Chama Amor”, “Essa Tal Liberdade” e “Depois do Prazer” fizeram o público cantar em uníssono.

O show não se limitou apenas ao repertório de Alexandre. Houve espaço para homenagens a outros artistas, como Alcione e Ara Ketu, além de versões pagodeiras de clássicos do axé e do funk melody.

Antes de subir ao palco, Alexandre Pires destacou a importância de eventos gratuitos como este. “É um presente para nós, artistas populares, poder cantar em um cenário maravilhoso, para um público gigantesco, onde todas as pessoas podem participar”, afirmou o cantor.

O público, por sua vez, demonstrou grande entusiasmo. Nayara Lima, de São Mateus do Sul, é frequentadora assídua do evento. “É o terceiro ano seguido que eu venho e está cada vez melhor. São shows para a família toda, com muita segurança”, comentou.

Para os moradores locais, como Simone de Lima, de Matinhos, os shows trazem uma nova dinâmica à cidade. “Esses eventos dão vida para a cidade, que tem 40 mil habitantes, mas que na temporada recebe mais de um milhão”, explicou.

O Verão Maior Paraná continua com uma programação intensa. Neste sábado (25), César Menotti & Fabiano se apresentam em Matinhos, enquanto no domingo é a vez de Guilherme & Benuto. Em Pontal do Paraná, Guilherme & Benuto dividem o palco com João Haroldo & Betinho no sábado à noite.

Além dos shows, o evento conta com outras atrações. A banda da Polícia Militar do Paraná abriu a noite, mantendo o público animado. Houve também distribuição de camisas oficiais dos times do Campeonato Paranaense 2025 e a presença do mascote do Hospital Pequeno Príncipe, reforçando uma campanha de doações.

Para conferir a programação completa do Verão Maior Paraná, basta acessar o site oficial do evento. Com 33 shows nacionais gratuitos e uma extensa programação esportiva, o evento promete agitar o litoral paranaense e a região Noroeste do estado durante toda a temporada.