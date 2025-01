Área de escape da BR-376, em Guaratuba, vai fechar segunda-feira

A área de escape no km 667,3 (Sul) da BR-376, em Guaratuba, Litoral do Paraná, vai estar fechada das 8h às 17 horas na segunda-feira (27), por uma implantação de atenuador de impacto e limpeza. A rodovia também terá bloqueio na faixa da esquerda a partir do km 666,5.

A Arteris Sul, concessionária responsável pelo trecho, pede atenção dos motoristas quanto a sinalização e respeito ao limite de velocidade. Vale reforçar que a área de escape do km 671,7 vai estar liberada.

Em caso de condições climáticas desfavoráveis, a manutenção do dispositivo poderá ser reprogramada.

Histórico

A Área de Escape do km 667,3 foi inaugurada em novembro de 2019, e está localizada na descida da Serra do Mar, na ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Desde a sua implantação, o local já foi utilizado 286 vezes com 573 vidas salvas. Em 2025, o dispositivo foi utilizado por quatro vezes, salvando nove vidas.