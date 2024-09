Novo iPhone 16 é sonho de consumo? Veja alternativas para pagar mais barato

Os preços do iPhone 16 impressionaram tanto quanto os novos recursos de inteligência artificial anunciados pela Apple na última segunda-feira (9). “Só se eu ganhar na Mega-Sena. iPhone é caro demais”, publicou uma usuária do Bluesky.

Para parte dos defensores da marca, os valores entre R$ 7.799 e R$ 15.499 são justificados pelo sistema operacional exclusivo, a maior segurança e o acabamento refinado do aparelho. Para outros, a barreira financeira significa exclusividade e torna o celular um objeto de desejo.

Comerciantes brasileiros tentam compatibilizar a alta demanda pelo iPhone com o bolso do consumidor. Por isso, a data de anúncio do novo modelo do iPhone, que ocorreu na semana passada, é um momento crucial para as empresas que revendem e alugam o aparelho.

O fundador da empresa de aluguel de smartphones e notebooks Allugator, Lucas Gilbert, diz que a companhia faz uma rodada de captação de crédito visando a compra de um grande número de iPhones logo após o lançamento. Assim, conseguem melhores preços ao negociar com a Apple.

Além do aluguel, revendedoras oferecem descontos em pagamentos à vista ou sob condição de fidelidade a uma operadora, além de parcelamento no carnê.

Para o professor de finanças pessoais da Casa do Investidor Michael Viriato, a compra de um iPhone “zero” não deveria estar no plano de quem ganha menos de R$ 10 mil ao mês. “No caso de realmente querer, a melhor forma seria pelo plano de fidelidade: as operadoras dão descontos muito relevantes, e a maioria das pessoas que entra no plano fica mais do que o prazo.”

Veja, abaixo, alternativas para ter o novo iPhone 16.

Desconto das operadoras

A revendedora autorizada da Apple iPlace tem parceria com Claro e Tim para vender iPhones da linha 16 com descontos de até R$ 3.000, mediante a assinatura de um acordo de fidelidade de 12 meses e pagamento à vista no Pix.

A empresa também tem um programa de financiamento, chamado “iPlace Hoje”, no comprador financia 70% do preço do aparelho em 24 vezes sem juros e ao fim do contrato decide se paga os 30% restantes à vista ou devolve o aparelho à loja.

Se juntar o plano de fidelidade com a operadora ao financiamento, o consumidor pode chegar a parcelas de R$ 125 no iPhone 16, o mais simples da linha, de acordo com comunicado da empresa.

A Apple sempre destaca o alto valor de revenda de seus aparelhos, mesmo depois do tempo de uso. A iPlace devolve até R$ 2.500 no celular usado do comprador, mas há quem pague mais em plataformas de venda direta como Mercado Livre e OLX.

Aluguel de IPhone

Planos de aluguel de smarthpones são oferecidos pelo Allugator e pela iPlace – esta, no entanto, ainda não anunciou preços.

As marcas chamam o serviço de “iPhone por assinatura”. A seguradora Porto Seguro tinha operação semelhante, mas suspendeu-a por tempo indeterminado.

No Allugator, há planos de três, seis ou 12 meses. No caso do iPhone 16, o preço sai por R$ 349,92 mensais no plano de um ano. O valor pode subir até R$ 699,84 na assinatura mais curta.

Nesses planos, o aparelho pode ser novo ou usado e o cliente não escolhe a cor. No caso de um iPhone 16, as chances de ser novo é maior, visto que a pré-venda da Apple vai começar apenas no dia 24 de setembro.

A empresa garante entrega em até 45 dias úteis. Oferece, ainda, seguro no aluguel em caso de roubo ou furto qualificado (quando o criminoso teve de superar alguma barreira de segurança) mediante pagamento de franquia pelo sinistro, além de celular reserva e assistência técnica.

Preços de aluguel do iPhone 16

– Plano de 12 meses – R$ 4.199,01, divididos em até 12 vezes de R$ 349,92

– Plano de seis meses – R$ 3.799,11, divididos em até seis vezes de R$ 629,85

– Plano de três meses – R$ 2.099,51, divididos em até três vezes de R$ 699,84

Preços de aluguel do iPhone 16 Pro

– Plano de 12 meses – R$ 5.199,01, divididos em até 12 vezes de R$ 433,25

– Plano de seis meses – R$ 4.679,11, divididos em até seis vezes de R$ 779,85

– Plano de três meses – R$ 2.599,51, divididos em até três vezes de R$ 866,50

Preços de aluguel do iPhone 16 Pro Max

– Plano de 12 meses – R$ 6.199,01, divididos em até 12 vezes de R$ 516,58

– Plano de seis meses – R$ 5.579,11, divididos em até seis vezes de R$ 929,85

– Plano de três meses – R$ 3.099,51, divididos em até três vezes de R$ 1.033,17

