iPhone 16: Cinco carros em Curitiba mais baratos que o lançamento da Apple

A Apple anunciou nesta segunda-feira (09) o iPhone 16 em evento realizado na sede da empresa, em Cupertino, na Califórnia. Os modelos serão vendidos no Brasil a partir de 24 de setembro e irão custar entre R$ 7799 e R$ 15.499. Estes valores do iPhone 16 são equivalentes – em alguns casos com sobra – a compra alguns carros que são anunciados pelas lojas de Curitiba. Dá pra acreditar?

A linha de celulares engloba as versões básica, Plus, Pro e Pro Max, será a primeira que terá recursos de inteligência artificial generativa com a chamada Apple Intelligence.

Já as versões Pro do iPhone 16, mais caras, terão telas maiores, processadores novos e um botão dedicado para tirar fotos no lado direito do celular. A Apple diz que também será possível criar emojis instantaneamente, com a IA.

O recurso será liberado em outubro, em inglês, e será levado gradualmente para outros países. A empresa ainda não revelou o prazo para a chegada da novidade em português.

iPhone 16: o preço de um carro

O modelo mais caro é iPhone 16 Pro Max com 1 TB de armazenamento, equivalente a 1.000 GB de dados. Se compararmos ao preço de carros usados em sites de venda de Curitiba, é fácil perceber que o aparelho é mais caro.

Um Chevrolet Vectra 1994 com 252 mil km custa o mesmo.

Não curtiu? É possível ainda comprar um Golf 1995 preto manual que, assim como o Vectra, está custando R$ 14.900 mil.

Em busca de um carro mais luxuoso? Outra opção disponível em Curitiba é um Volkswagen Passat 1999 azul, que pode ser seu por R$ 13,900 – nesse caso dá até para encher o tanque com o “troco”.

Mais uma opção seria um Chevrolet KADETT SL 1.8 EFI 1992 Gasolina Cinza Câmbio Manual por R$ 11.900 mil, ou seja, mais barato que o iPhone 16. Por fim, Fiat SIENA FIRE 1.0 8V 2004 Gasolina Branca Câmbio Manual em Curitiba por R$12.900,00.

