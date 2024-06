Um novo polo gastronômico poderá ser na região do bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Essa é a proposta de um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). O polo deverá abranger a área compreendida entre as ruas Marte, David Tows, Ourizona, São José dos Pinhais e Izaac Ferreira da Cruz.

O objetivo da criação do novo polo de gastronomia, segundo o autor da proposta, vereador Oscalino do Povo (PP), é atender ao apelo da população do bairro “no intuito de incentivar o comércio e fomentar o ramo gastronômico da região”. O local escolhido, diz o parlamentar, justifica-se pela diversidade de bares, restaurantes, panificadoras e feiras locais, o que gera um alto fluxo de consumidores.

Com a criação do polo, pretende-se incentivar o desenvolvimento, preservar o patrimônio cultural, garantir a segurança, fomentar a criação de empregos e valorizar o comércio local. Para isso, preveem-se melhorias na circulação de veículos e pedestres, na segurança pública, na harmonia estética, na iluminação e nas calçadas (005.00062.2024).

O que são os polos gastronômicos?

Os polos gastronômicos estão previstos no Plano Diretor de Curitiba. Eles são “aglomerações urbanas, características por localizarem-se em locais de passagem comercial, capazes de promover a transformação para a expansão de produtos e serviços de natureza gastronômica, através da formação de parcerias, acordos e convênios, aumentando a condição de produção local, fortalecendo os agentes do setor e permitindo a qualificação permanente do segmento, em prol do crescimento econômico e social, assim como o fortalecimento da identidade local”.

A legislação diz que os polos podem receber incentivos como a flexibilização de projetos de caráter provisório com o uso do passeio público; a autorização simplificada para eventos, decorações temporárias e o fechamento de ruas em datas comemorativas; a realização de ações para qualificar os empreendedores; e o estudo para ampliar o acesso do transporte coletivo. O Plano Diretor de Curitiba delega ao “órgão municipal de planejamento urbano desenvolver projetos de qualificação urbana e paisagismo com o intuito de potencializar essas regiões, […] inclusive na possibilidade de divisão de custos”.

Quantos polos gastronômicos existem em Curitiba?

Atualmente, Curitiba já conta com nove polos gastronômicos instituídos: da Itupava, lei municipal 15.010/2016; do Alto Juvevê, lei 15.098/2017; da Avenida Salgado Filho, lei 15.099/2017; de Santa Felicidade, lei 15.123/2017; do Água Verde, lei 15.168/2017; da Região Norte, lei 15.202/2018; da Alameda Prudente de Moraes, 15.428/2019; do Petit Batel, lei 15.780/2020, e do Pinheirinho, lei 16.320/2024.

Na semana passada, a Câmara de Curitiba aprovou a criação do Polo das Noivas, também no bairro Sítio Cercado. De autoria do vereador Marcos Vieira (PDT), a proposta aguarda a sanção ou o veto do Executivo.

