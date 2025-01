Zombie Walk Curitiba promete nove horas de programação e shows

Os mortos-vivos estão prestes a tomar as ruas do Centro no domingo de Carnaval, dia 02 de março. A 16ª edição da Zombie Walk Curitiba promete ser um espetáculo imperdível, com mais de nove horas de programação repleta de atrações para todas as idades.

O evento, que se tornou um dos mais tradicionais do calendário cultural da capital paranaense, terá início às 9h na Praça Osório. Flávia Nogueira, organizadora da caminhada, convida a população: “É o momento perfeito para soltar a imaginação e fazer parte de algo extraordinário. Quando os mortos saem para caminhar, ninguém quer ficar de fora!”

A caminhada oficial dos zumbis está marcada para as 12h30, saindo da Praça Osório em direção à Praça Santos Andrade. No ano passado, mais de 30 mil pessoas participaram do evento, e a expectativa é superar esse número em 2025.

Para quem quer entrar no clima zumbi antecipadamente, oficinas de maquiagem e coreografia serão oferecidas nos sábados que antecedem o evento. As inscrições já estão abertas, com preços a partir de R$ 45.

Ulisses “Mano” Rodrigues, responsável pela curadoria musical, destaca: “Curitiba tem um cenário musical com talentos indiscutíveis. Selecionar apenas cinco bandas para o evento é um desafio empolgante.”

A Zombie Walk Curitiba conta com o apoio da Prefeitura e da Fundação Cultural de Curitiba, além de medidas de segurança reforçadas para garantir a diversão de todos os participantes.

Oficinas de maquiagem e coreografia

Para começar a entrar no clima da Zombie Walk Cwb, nos dias 1º, 15 e 22 de fevereiro (sábados), o público poderá participar das oficinas de maquiagem do evento (os interessados podem escolher entre as opções “Zumbi é Massa”, “Somos Caveiras” e “Sorriso Sombrio”) e de coreografia (“Ritmo Sombrio”, na qual o tema só será revelado no primeiro encontro).

As aulas acontecerão das 14h às 17h30, na Gibiteca de Curitiba, localizada na Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, no Centro. Os valores são:

Maquiagem – Coordenadas pelos professores Carlos Gehrard e Milena Xavier – R$ 45,00 para cada dia, com idade mínima a partir de 7 anos. Inscrição aqui.

Coreografia – Ministrada pelo professor de dança e coreógrafo Augusto Gabriel – R$ 80,00 (válido para os três dias), a partir de 12 anos. Inscrição aqui.

O pagamento deve ser efetuado usando o QR Code que está nos formulários de inscrição. O comprovante precisa ser enviado para o WhatsApp (41) 9 9734-7573.

Serviço

O que: 16ª edição da Zombie Walk Cwb.

Quando: 2 de março de 2025 (domingo).

Onde: Centro de Curitiba.

Valores: gratuito.