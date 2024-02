A Mega-Sena 2687 foi sorteada na noite de sábado (10) e não teve nenhum vencedor do prêmio total, que estava estimado em R$ 44 milhões. Embora os seis números não tenham saído, alguns apostadores passaram perto e garantiram parte do prêmio com o acerto de cinco números.

De acordo com a Caixa, 50 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 74.293,74. Já 4.178 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 1.270,15.

+ Veja os números sorteados na Mega Sena 2687

Em Curitiba, uma aposta simples e de cota único acertou os cinco números e levou R$ 74.293,74. O jogo foi feito pela internet. O Paraná também teve vencedores de Londrina, Palotina e Pitangueiras.

Além desse resultado, outros 59 curitibanos tiveram sorte e garantiram o prêmio de R$ 1.270,15 com quatro números da Mega-Sena 2687.

