Casarão de Curitiba que abrigava tradicional confeitaria vai virar shopping

Uma nova praça vai surgir na esquina das Ruas Desembargador Motta e Vicente Machado, no Centro de Curitiba. O lugar, que foi endereço da antiga Confeitaria Neuchatel – fechada recentemente, deverá abrigar um shopping a céu aberto. A obra aguarda o alvará da prefeitura para ser iniciada.

A casa histórica abrigou por 37 anos a tradicional confeitaria Neuchatel. O novo empreendimento, chamado Jardim Vicente, deve manter a fachada original do prédio para preservar o patrimônio cultural da cidade. De acordo com Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), a última reforma feita na casa foi em 2001.

O Jardim Vicente será um espaço integrado que contará com sete lojas, além do casarão e estacionamentos. Se tudo ocorrer dentro dos prazos previstos, o novo shopping deve começar as operações em 2025.

Confeitaria fez sucesso no endereço

A Neuchatel vendia chocolates artesanais, cafés e strudels. O ambiente era famoso para passar as tardes com café colonial. Com o fim das operações depois de 37 anos no mesmo endereço, a empresa realizou um bazar para os clientes com os objetos e louças da loja.

Novidade Flagrantes impressionantes de câmeras de segurança: acidentes chamam atenção 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?