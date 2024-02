O fim de semana de Carnaval em Curitiba tem uma série de atrações para agradar os mais diversos públicos, desde quem curte a folia de rua, até os amantes do universo dos quadrinhos. A programação inclui desfiles, bloquinhos e paradas pelas ruas da cidade.

A tarde deste sábado (10) é reservada para os fãs do universo geek, com o Carnaval Nerds reunindo personagens de histórias em quadrinhos, heróis, vilões e cosplayers desfilando pela Rua Dr Faivre, no trecho entre as ruas XV de Novembro e Marechal Deodoro. A concentração é em frente ao Shinobis – Cultura e Gastronomia e o desfile deve seguir até a noite.

Já na Rua Marechal Deodoro acontece o Baile Infantil Curitibinhas, uma matinê com a Banda do Polakinho que segue até as 16h, proporcionando diversão para os pequenos e suas famílias.

A partir das 18h começa o esquenta para o desfile do Grupo Especial, com os com blocos carnavalescos Afoxé, Boêmios e Madames, Garibaldis e Sacis e o tradicional Rancho das Flores, que abrem passagem para a entrada das escolas de samba do grupo especial.

Neste ano, quem entra primeiro na avenida do samba é a escola Deixa Falar, às 20h10. A última escola a desfilar será a Mocidade Azul, prevista para às 0h40. Tem ainda Imperatriz da Liberdade, Enamorados do Samba e Acadêmicos da Realeza.

Carnaval em Curitiba neste domingo

A programação continua no domingo (11) com a Marcha Zombie Walk, tradicional desfile de pessoas fantasiadas de monstros que percorre o calçadão da Rua XV de Novembro, partindo da Boca Maldita, às 13h. O espetáculo “macabro” é seguido por apresentações de bandas curitibanas na Praça Santos Andrade.

Na Marechal Deodoro, tem mais uma matinê com baile infantil, das 15h às 17h. E às 19h entram em cena os blocos carnavalescos Ano Chinês, Rua XV e Avenida, Pretinhosidade e As Extraordinárias.

A partir das 22h10, começa o desfile das três escolas do grupo de acesso, que disputam uma vaga para o grupo especial: Embaixadores da Alegria, Leões da Mocidade e Os Internautas.

Estrutura completa

Para garantir o conforto e a segurança dos foliões, a Prefeitura e a Fundação Cultural de Curitiba prepararam uma estrutura completa. São 120 banheiros químicos, pontos de venda de alimentação no calçadão da Monsenhor Celso, ambulatório, cinco ambulâncias, 110 seguranças, 25 brigadistas, além do apoio da Guarda Municipal e policiais civis e militares. Ao longo da avenida também haverá pontos de distribuição de água.

As arquibancadas, com acesso livre até a lotação máxima, comportam 3 mil pessoas, com espaços reservados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, idosos e gestantes.

CARNAVAL 2024 – PROGRAMAÇÃO NA RUA MARECHAL DEODORO E PROXIMIDADES

SÁBADO – 10 de fevereiro

13h – Carnaval Nerd (na Rua Drº Faivre, entre a Rua XV de Novembro e a Marechal Deodoro)

13h às 14h – Bloco do Palakinho

15h às 16h – Baile Infantil

18h às 20h10 – Blocos Carnavalescos: Afoxé, Boêmios e Madames, Garibaldis e Sacis e Rancho das Flores

Desfile das Escolas do Grupo Especial

20h10 – Deixa Falar

21h15 – Imperatriz da Liberdade

22h20 – Enamorados do Samba

23h35 – Acadêmicos da Realeza

0h40 – Mocidade Azul

DOMINGO – 11 de fevereiro

13h às 18h– Zombie Walk (10h – concentração na Boca Maldita e 12h30 caminhada até a praça Santos Andrade)

15h às 18h30 – Baile Infantil

19h – Desfile dos Blocos: Ano Chinês, Púrpura, Rua XV e Avenida, Pretinhosidade, As Extraordinárias

Desfile das Escolas do Grupo de Acesso

22h20 – Embaixadores da Alegria

23h10 – Leões da Mocidade

0h – Os Internautas

