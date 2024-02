Uma família de Curitiba viveu momentos de pânico durante o feriado de carnaval, neste sábado (10), em Guaratuba, litoral do Paraná. Uma criança de apenas 4 anos de idade caiu na piscina da casa em que eles estavam passando o feriado e ficou inconsciente após afogamento.

Guarda vidas que estava no posto de Coroados, em Guaratuba, foram acionados às pressas pelos familiares da menina. Os socorristas foram acionados e informados de que criança tinha caído na piscina, se afogado e estava inconsciente na residência.

Prontamente a equipe de guarda-vidas se deslocou com mais efetivo que estava no local e acionaram o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) com equipe aeromédica.

Após trabalho intenso da equipe médica a criança de quatro anos que já estava em parada cardiorrespiratória retomou o pulso e foi transportada à Curitiba, para o Hospital do Trabalhador para atendimento.

