Um grande susto deixou funcionários e clientes do posto de combustíveis onde mora Belinha, a cachorrinha caramelo frentista, bastante preocupados esta semana. A simpática vira-latas caramelo foi atropelada nas proximidades do posto na última quarta-feira (7), e precisou de cuidados veterinários. Felizmente a Belinha escapou do acidente apenas com ferimentos leves e está sob cuidados da equipe e “colegas de trabalho”.

“Ela sempre dá umas voltinhas pelas redondezas. Na quarta, numa dessas saídas, um carro acertou ela, aqui pertinho do posto mesmo. Ela voltou toda machucadinha e o meu chefe então pediu que a gente levasse ela na veterinária”, conta Eduarda Carol dos Santos, que trabalha na loja de conveniências do Auto Posto Texas Fuel, que fica na Avenida Manoel Ribas, no bairro Abranches.

>> Vira-lata caramelo, Belinha frentista faz sucesso em posto de combustíveis de Curitiba

O motorista que atropelou a agora famosa cachorrinha fugiu sem prestar socorro. Mas os colegas de trabalho foram rápidos e levaram a Belinha a uma clínica veterinária que fica a uma quadra de distância do posto.

“Eu e a gerente levamos a Belinha na veterinária. Apesar do susto, ela só precisou de uns remédios para curar os machucados e não quebrou nenhum osso”, explica o frentista Dejair dos Santos, que ajudou a socorrer a cadelinha.

Descansando após o atropelamento

Belinha ficou com as patinhas machucadas. Mesmo com o acidente ela segue sendo dócil com clientes e crianças que passam pelo posto. Foto: Tribuna do Paraná.

Já praticamente recuperada e com apenas algumas escoriações nas patas traseiras, Belinha mantém a sua rotina diária no posto. No final da manhã deste sábado (10) ela tirava um cochilo apoiada na mangueira de uma das bombas de combustível do posto quando foi incomodada pela reportagem.

O acidente não mudou o comportamento dócil da vira-latas, que já virou uma atração na região e está sempre interagindo com os clientes do posto, especialmente com as crianças. Que seja assim por muito tempo.

Relembre como Belinha é dócil no vídeo abaixo!

